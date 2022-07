BAGNARA CALABRA Movida notturna, l'ordinanza "spezzatino" scontenta tutti

concerti-eventi Era chiaro che non avrebbe potuto accontentare tutti l'ordinanza del sindaco Adone Pistolesi che punta a regolamentare la movida notturna nella cittadina della Costa Viola. Ma le reazioni degli operatori commerciali e dei cittadini sono state diametralmente opposte; troppo restrittiva dicono i primi, tutela poco la popolazione e il riposo notturno dicono gli altri.

A dire il vero l'ordinanza "spezzatino", definita così perchè divide giorni ed orari in modo quasi maniacale costringendo le attività commerciali a munirsi di calendario e clessidra, ha cercato di dare una risposta alle esigenze di tutte le parti in causa, evidentemente non riuscendoci. Di <<ordinanza assurda, che nega il diritto al lavoro alle persone - parla un imprenditore locale -. Hanno deciso di far morire questo paese e di aiutare i locali dei paesi limitrofi. Un paese turistico come Bagnara non può e non deve lavorare solo 10 giorni ad agosto>>.

Per evitare sanzioni, dando per scontato che sarà messo in campo dal Comune un'attività di monitoraggio e controllo, esercenti ed operatori commerciali dovranno abbassare il volume degli impianti. Le reazioni al provvedimento naturalmente continuano ed anche l'opposizione l'ha presa male, <<l'ordinanza sindacale sulla movida notturna - scrivono - costringerà i nostri giovani ad andare a cercare divertimento altrove>>. Di mancati introiti e danni alle attività economiche parlano i titolari di bar, e chi solitamente organizza serate con intrattenimento musicale. Allo stesso tempo c'è chi chiede di poter riposare nelle ore notturne, e denuncia il post movida, <<che a volte è più rumoroso e dannoso della movida stessa>>.

Insomma l'ordinanza "spezzatino" divide, e probabilmente non raggiungerà lo scopo prefissatosi dagli amministratori. Probabilmente serviva maggiore chiarezza e un studio più attento della realtà cittadina, tenendo ben presente le zone, l'ubicazione dei locali, e le esigenze "estive" della popolazione.

Qui l'ordinanza completa