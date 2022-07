BAGNARA CALABRA Forzato il portone del plesso "Morello", ma è polemica tra maggioranza e opposizione

portone Nei giorni scorsi è stato forzato uno dei portoni d'ingresso del plesso scolastico "Vincenzo Morello" nei pressi di Via San Pietro e Paolo. < >.

L'amministrazione comunale ha pubblicato alcune foto che mostrano lo stato dei luoghi. Immediata la risposta del gruppo di minoranza "La Bagnara che VogliAmo", che pur condannando l'atto vandalico contro la cosa pubblica, critica il modo il cui l'amministrazione comunale ha dato la notizia. <<Non sarebbe ora di smetterla con questa psicologia mediatica? Perchè mettere le foto dell'interno della scuola? Per inculcare nella mente dei cittadini, con effetti "fotoscenici", che l'amministrazione precedente ha bombardato la scuola? Limitatevi a raccontare e stigmatizzare il gesto vandalico e le eroiche imprese di mettere un pezzo di fil di ferro, senza cogliere ogni pretesto per portare la gente a credere quel che non è! Lo stato interno della scuola è la conseguenza dei lavori di carotaggio per effettuare i rilievi sismici>>. Il plesso "Morello" è stato chiuso durante l'amministrazione Frosina e nell'aprile 2022 è stato presentato il progetto esecutivo con un finanziamento di quasi 5 milioni. Nel frattempo il Sindaco Adone Pistolesi ha proceduto alla denuncia, presso la locale stazione dei Carabinieri, dell'avvenuta effrazione nel plesso scolastico "Vincenzo Morello".

Tina Ferrera