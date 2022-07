"La Bagnara che VogliAmo": l'ordinanza sindacale sulla movida notturna costringerà i nostri giovani ad andare a cercare divertimento altrove"

Gruppo - La Bagnara che VogliamoBAGNARA CALABRA - Altro che cambiamento...

Ma non corriamo il rischio che questa politica "proibizionista", così com'è scritta, anziché ottenere un effetto di salvaguardia dei nostri giovani, li dirotti a cercare divertimento altrove? Questo sarebbe inconcepibile, anche perché non sarebbero più sotto i nostri occhi e quindi sotto la nostra tutela, per non parlare del fatto che per spostarsi dal paese devono prendere la macchina o altri mezzi.

Agosto è il mese in cui tanti nostri giovani tornano nella propria città d'origine. Sia loro che i tanti altri che trascorrono qui un periodo di vacanza e i residenti tutti l'anno, hanno bisogno di divertirsi senza vincoli, ma nel rispetto delle norme nazionali già in vigore. Per chi trasgredirà sarà necessario applicare delle sanzioni. Abbiamo tutti vissuto due anni di privazione della libertà e quindi dell'assenza di socializzazione a causa della pandemia. Oggi non si può reprimere così, come con un colpo di spugna, la voglia di normalità. Siamo certi che si può conciliare quiete pubblica e ordine pubblico con le legittime aspettative di divertimento e libertà dei nostri giovani facendo prevalere il buon senso.

L'Ordinanza de quo, sembra più che una tutela del quieto vivere e della salvaguardia dell'incolumità pubblica, una repressione della nostra libertà.