Chiusura del PPI di Scilla, mobilitazione ieri a Bagnara. Appello dei sindaci per il diritto alla salute

Sindaci a BagnaraSi è svolta ieri a Bagnara Calabra, in piazza Matteotti, la manifestazione contro la chiusura dei punti di primo intervento di Scilla, Palmi e Oppido in presenza degli amministratori locali del territorio. La manifestazione è nata da una comunione di intenti che va aldilà del colore politico, per sottoporre all' attenzione di tutti la situazione tragica in cui versa la sanità calabrese, ma in particolare quella della fascia tirrenica.

Dagli interventi dei vari sindaci presenti, è emersa la volontà generale di unire le forze e combattere per un diritto inalienabile come la salute, creando un tavolo tecnico permanente che vigili assiduamente su questa problematica che si protrae ormai da anni. Sicuramente una grande sfida in un contesto già segnato da disagi di diversa natura come la mancanza di personale medico registrata all' ospedale di Polistena. "Una battaglia di civiltà - afferma il neo-sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti- che è anche una battaglia politica", verso la quale non ci si può mostrare indifferenti ed accettare il tutto passivamente. Particolarmente la cittadinanza è stata interpellata e sollecitata all' obbligo di interessarsi giornalmente e a rispondere con determinazione quando i propri diritti vengono calpestati.

La provvisoria riapertura del presidio di Scilla non rappresenta una situazione accettabile, perchè spesso nella nostra terra, la provvisorietà diventa regola e non è concepibile tutt'oggi una sanità a singhiozzi. L' appello unanime dei sindaci, si traduce dunque, come un' accorata richiesta per avere cure eque e ugualmente accessibili, in qualsiasi posto ci si trovi, perchè la salute, il diritto alla vita, non possono dipendere da scelte amministrative. Si chiede quindi, di riaprire e potenziare i presidi già presenti per evitare il collasso di una situazione già precaria del pronto soccorso del G.O.M di Reggio Calabria.

"Il 15 luglio rappresenta un momento molto importante in questo periodo delicato" ribadisce il sindaco di Bagnara Adone Pistolesi, sottolineando il valore dell' unione che non permette solo di guardare alla stessa meta, ma con costanza, di raggiungerla, per far sì che le emergenze non diventino normalità.

Nina Velardo

Piazza Matteotti