Manifestazione del 15 luglio su chiusura PPI di Scilla: l'invito alla cittadinanza del sindaco Adone Pistolesi

BAGNARA CALABRA - Nella giornata di domenica 10 luglio, il Collegio di Direzione dell’ASP di Reggio Calabria ha disposto, in seduta straordinaria, la chiusura da lunedì 11 luglio dei Punti di Primo Intervento di Scilla, Palmi e Oppido Mamertina per compensare la carenza di medici presso il pronto soccorso del P.O. di Polistena. Tale provvedimento comporta un ulteriore indebolimento delle strutture sanitarie dell’area dello Stretto, già a corto di personale e depauperate nei servizi.

Se Palmi può contare sul vicino ospedale “Giovanni XXIII” di Gioia Tauro e Oppido sull’ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena, Bagnara, Scilla e gran parte della popolazione pre-aspromontana e montana sono molto distanti da ogni presidio e pronto soccorso. Basti pensare che, prendendo a riferimento il massimo raggio di distanza, vi sono comuni a più di 70 km dal G.O.M. di Reggio Calabria.

Perciò, i Sindaci hanno chiesto l’intervento della Dott.ssa Lucia Di Furia, Commissaria Straordinaria dell’ASP di Reggio Calabria, per assicurare, quantomeno, il regolare servizio sanitario presso il Punto di Primo Intervento della Casa della Salute di Scilla, ex “Scillesi d’America”.

Infine, nel comune intento di addivenire a una soluzione con l’ASP di Reggio Calabria, per protestare contro questa decisione e per rivendicare un diritto inalienabile come quello alla salute, i Sindaci dell’area dello Stretto invitano i rispettivi cittadini alla manifestazione che si terrà venerdì 15 luglio alle 19:00 nella nostra cittadina, presso Piazza Matteotti.