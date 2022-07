BAGNARA CALABRA Chiusura PPI Scilla, il Partito Democratico si unisce alla lotta dei sindaci

Franco Triulcio Come cittadini di Bagnara, siamo veramente preoccupati, delusi e amareggiati. Il diritto alla salute, in Calabria, viene mortificato e addirittura negato da sempre, a causa di sprechi, disservizi e infiltrazioni che nessun commissario è stato, fino ad ora, in grado di risolvere. A tutto ciò si aggiunge, in questi giorni, la chiusura dei punti di primo intervento a Scilla, Palmi e Oppido con motivazioni inaccettabili come la mancanza di personale. Ora si negano perfino i servizi minimi, come se la tutela della salute dei cittadini si potesse ridurre a semplici interventi burocratici.

Non si può più andare avanti con la logica dell’emergenza, non si possono chiudere i centri di primo intervento in piena estate, in un momento in cui la popolazione si triplica per effetto dei tanto agognati flussi turistici. Benchè convinti che il diritto alla salute non abbia colore politico, come Circolo PD di Bagnara, sostenuti anche dalle Segreterie provinciale e regionale, sentiamo il dovere di unirci alla lotta intrapresa da tutti i Sindaci interessati, soprattutto Scilla e Bagnara, per sollecitare il Presidente Occhiuto, nella sua veste di Commissario della Sanità calabrese, a ripristinare i servizi sospesi.

Pertanto, a nome di tutto il Direttivo, invito i nostri iscritti e simpatizzanti a partecipare alla manifestazione organizzata a Bagnara per venerdi 15 luglio alle ore 19, essendo la nostra cittadina la più danneggiata dalla chiusura dell’Ospedale di Scilla e già abbastanza penalizzata dal mal funzionamento della Guardia Medica.

Nota stampa PD Bagnara