Palmi, Ippolito Antonino Domenico lascia Fratelli d’Italia e ringrazia Mattiani (FI)

Mattiani - Armino In disaccordo con la linea politica seguita dal partito, ho deciso di lasciare il gruppo politico di fratelli d'Italia. Nonostante il lusinghiero risultato personale conseguito alle recenti elezioni amministrative di Palmi, dove sono risultato il più votato della lista di fratelli d'Italia con 144 preferenze, non ritengo ci siano più le condizioni per continuare insieme il percorso politico.

Per me la politica è ascolto e presenza sul territorio. Fare politica significa fornire risposte ai cittadini, programmazione, futuro, progettualità. Tutto questo oggi latita nelle scelte errate che il partito a livello locale continua a compiere. Come se le recenti sconfitte elettorali non abbiano insegnato nulla a chi dovrebbe, invece, intervenire con risolutezza e avviare una profonda analisi critica per ripartire.

Al contrario sento di esprimere il mio più sentito ringraziamento al Consigliere Regionale di Forza Italia Giuseppe Mattiani per il grande lavoro che sta portando avanti nell’interesse della Regione Calabria e dei Calabresi. Ne sto ammirando il coraggio, la passione e l’impegno, oltre che apprezzarne la competenza e i risultati già raggiunti.

Dall’impegno per la Sanità e, in particolar modo, alla grande attenzione rivolta all’iter che interessa il Nuovo Ospedale della Piana con sede a Palmi, ma anche al risultato raggiunto a tutela e salvaguardia delle nostre tradizioni secolari con l’Istituzionalizzazione Regionale della Festa della Varia e, in generale, a tutti i progetti, le idee e programmi che più volte ho avuto modo di ascoltare e apprezzare nel corso degli incontri cui ho preso parte.

Una politica fatta di pragmatismo, ma anche di valori e obiettivi che fanno da contrappeso ad una politica demagogica e fumosa, capace di creare false speranze tra i cittadini. Per tali ragioni, credo che il mio, al Suo fianco, sia un approdo che non ho difficoltà a definire naturale. Da questo momento, per me ha inizio un percorso politico nuovo, condiviso ed entusiasmante.

Ippolito Antonino Domenico