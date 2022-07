SCILLA Chiusi i punti di primo intervento di Scilla, Palmi e Oppido, Ciccone: "scelta scellerata"

Sindaci a Scilla

Conferenza stampa oggi pomeriggio a Scilla per protestare contro la chiusura dei punti di primo intervento a Scilla, Palmi e Oppido. <<Questa è una battaglia che non possiamo perdere>> ha detto il primo cittadino di Scilla Pasquale Ciccone, supportato dai sindaci del territorio, e dal sindaco ff della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace.

Prima della conferenza stampa è stato approvato un documento da parte dei sindaci da inviare alla Regione Calabria, e annunciata una manifestazione pubblica che si terrà venerdì prossimo a Bagnara Calabra, per contestare quella che è stata definita <<una scelta scellerata, che non tiene conto delle esigenze del territorio in un momento particolarmente delicato>>.