Sanità nel caos, chiuso anche di giorno il Punto di Primo Intervento di Scilla

Oggi incontro con i sindaci della zona, mentre per domani pomeriggio è convocata una conferenza stampa con le testate giornalistiche e televisive della Calabria per annunciare che non ci arrenderemo a questi provvedimenti nefasti per la salute della nostra gente ed in contraddizione con le roboanti dichiarazioni che annunciano investimenti nella sanità calabrese, mentre nella realtà non si riesce nemmeno a trovare medici per mantenere aperti i servizi già esistenti. Questa volta abbiamo bisogno di tutti. Informeremo la cittadinanza passo passo della situazione.

Così il sondaco di Scilla Pasqualino Ciccone sulle pagine facebook del Comune