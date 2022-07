Idrico, l'ex Giunta: "Un conto è cavalcare la protesta altro è governare il paese. Non ci si può improvvisare amministratori"

cartelle Almeno gestite l'ordinaria amministrazione, se ci riuscite. Altrimenti levate il disturbo

Ma quale delega in bianco! Abbiamo rispettato le norme del nostro ordinamento giuridico che introduce una netta distinzione tra politica e gestione amministrativa. In buona sostanza la normativa definisce chiaramente quelle che sono le attribuzioni in capo alla componente politica dell’amministrazione, a cui spetta il cosiddetto indirizzo politicoamministrativo, rispetto ad atti prettamente di ordine burocratico propri del responsabile delle U.O.C.

Il dirigente agisce liberamente ed in modo imparziale determinando il buon andamento amministrativo. La gestione del ruolo idrico, e non solo, non è attinente ai poteri della Giunta. La sortita, poco felice ed in pompa magna, del vice Sindaco con delega ai Tributi, sulla questione idrico ha un evidente sapore del tutto propagandistico; come se ancora fossimo in piena campagna elettorale. Quasi a voler rendere conto, in maniera servile, all'elettorato di una piena e controllata attività politica che evidentemente gli sta sfuggendo mano. Non fosse altro per la menzogna propinata ai cittadini sull'aver dato “indirizzo politico” al funzionario dell'Area Economico-Tributaria per la sospensione degli avvisi dell'Agenzia della Riscossione inerenti al ruolo idrico 2017. Così come menzognera è l'affermazione che “le suddette notificazioni scaturiscono da una precisa scelta politica della precedente amministrazione” visto che non ci sono deliberati della Giunta precedente volti a suffragare quanto sostenuto.

Delle due l'una: o il vice-sindaco non sa che gli indirizzi politici si indicano con apposita delibera oppure sta mentendo sapendo, spudoratamente, di mentire. L'assessore Parrello, nonché vice-sindaco, avrebbe l'ardire di sostenere, imprudentemente, che le bollette di cui sopra risultino prescritte.

Laddove non dovesse esserne a conoscenza La si invita a

prendere visione della sentenza N.R.G. 2648/2021 del 04/07/2022 del Tribunale di Reggio Calabria, che in questo caso costituisce l'appello rispetto ai ricorsi presentati al Giudice di Pace, con la quale quanto da lei sostenuto risulta chiaramente ed inequivocabilmente falso. E per la tanto decantata trasparenza invitiamo l'assessore al contenzioso a pubblicare la sentenza sopra citata senza omissis, definita dal legale di parte resistente “orientamento giuridicamente inconsistente e sradicato dai principi di base della normativa giurisprudenziale,...” Rimarrebbe alla luce di questa affermazione il ricorso per Cassazione, tra l'altro citata opportunamente in sentenza. Orbene alla luce di questo verdetto, se l'attuale amministrazione dovesse deliberare (non a parole dunque) apposito atto d'indirizzo per come prospettato dal vice-sindaco, si configurerebbe tout-court un evidente danno erariale (sic) nel “sospendere l'invio degli avvisi per i periodi prescritti e a non ricorrere in appello per quelle sentenze già definite in primo grado favorevolmente ai contribuenti”.

Tutto quanto sopra basterebbe ad un Sindaco per ritirare le deleghe alla sua fiduciaria in materia o, viceversa, che la stessa togliesse sommessamente e tempestivamente il disturbo. Ma si dirà della loro inesperienza e che va dato tempo per capire come funziona la macchina amministrativa. Non c'è dubbio! Ma qui siamo all'ABC degli elementi della conoscenza politico-amministrativa che in cinque anni di opposizione quantomeno avrebbero dovuto apprendere. Un conto è cavalcare la protesta altro è governare il paese. Non ci si può improvvisare amministratori. Almeno gestite l'ordinaria amministrazione, se ci riuscite. Altrimenti levate il disturbo. I cittadini meritano sempre la verità.



A tutela dell'integrità morale e del suo operato, l' Amministrazione Comunale uscente.