Il comune di Bagnara vince in appello e quindi la tassa sull'idrico 2017 va pagata: nota stampa "La Bagnara che Vogliamo"

La Bagnara che Vogliamo Premesso che l'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse finanziarie, Santa Parrello, dando per certo che conosca il T.U.E.L. non tutto, ma almeno l’art. 42 , là dove parla : “nel riservare all’organo di indirizzo politico-amministrativo l’individuazione dei tributi e dunque le linee fondamentali della politica fiscale e del sistema tributario dell’ente. In queste linee fondamentali non rientra certamente la determinazione delle aliquote di tributi già istituiti, poiché le scelte relative, non attengono alla definizione dell’indirizzo politico-amministrativo in materia fiscale, ma sono strettamente connesse ai vincoli ed agli obiettivi di bilancio e, nel caso di specie, alla copertura del costo del servizio di gestione dei tributi.

Si tratta dunque di decisioni di chiara matrice gestionale, che la norma di legge in esame ha coerentemente devoluto all’organo esecutivo di vertice dell’ente comunale, titolare del potere di iniziativa in materia di programmazione economico-finanziaria e di politica di bilancio. Pertanto non possiamo essere concordi con l’Assessore quando afferma che le problematiche scaturiscono da una precisa scelta politica della precedente amministrazione, dicendo tra l’altro , che ha preferito perseguire nella politica dello struzzo, dando delega in bianco al funzionario responsabile dell'area Tributi.

E comunque, alla luce della recente sentenza emessa in data 04/07/2022 dal Tribunale di Reggio Calabria, pronunciandosi sull’appello promosso dal Comune di Bagnara Calabra, relativamente al servizio idrico per l’anno 2017, oltre a condannare l’appellata, al pagamento delle spese processuali, ha dichiarato la validità e l’efficacia dell’avviso di pagamento, ritenendo inoltre, infondata l’eccezione di prescrizione svolta dalla parte appellata, infondata in quanto il “dies a quo“ del termine prescrizionale coincide, infatti, con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture; nonché tutti i procedimenti amministrativi effettuati dal funzionario competente. Pertanto, riteniamo che questa sentenza faccia chiarezza in maniera esaustiva e definitiva, oltre che ribadire che la responsabilità sui ruoli e sulle procedure è di esclusiva competenza del dirigente del settore, e che qualunque atto di indirizzo (leggasi: intrusione arbitraria nella gestione tecnico amministrativa) sarebbe illegittimo.

Nessun amministratore di ieri o di oggi, ha potuto o potrà interferire, quindi il “cambiamento radicale“ tanto decantato in campagna elettorale, si scontra nel voler trasformare i difetti in pregi, e continuare ad usare frasi ad effetto, tanto per colpire la sensibilità dei cittadini, specialmente quando si tratta di tributi e quindi di soldi da sborsare. Sono bastati pochi giorni per capire che, con il Sindaco e la maggioranza non ci può essere dialogo, sarebbe facile per noi, applicare la regola: “Fai come ti fanno, che non è mai un peccato“, ma noi continueremo solo ha raccontare la verità, perché solo tramite la verità questo paese potrà rilanciarsi e guardare con fiducia al futuro.

Aspettando ancora di ricevere la risposta sull’Atto di indirizzo pronunciato, umilmente ci permettiamo di dare un consiglio all’Assessore Parrello: cerchi di svolgere diligentemente il suo nuovo ruolo di amministratore e la smetta di comportarsi come se fosse ancora all’opposizione, con proclami ad effetto, tanto per mantenere buoni quei cittadini, ai quali era stato fatto intendere , che se avrebbero amministrato loro, l’acqua non l’avrebbero pagata. In conclusione, se l’Assessore Parrello, nonché Vice Sindaco, pur essendo a conoscenza della reale verità, ha preferito far intendere tutt’altro, allora Aut mendacium aut imperitia. “La verità autentica è sempre inverosimile. Per renderla più credibile, bisogna assolutamente mescolarvi un po' di menzogna.”

IL GRUPPO CONSILIARE LA BAGNARA CHE VOGLIAMO