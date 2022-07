SCILLA Covid, il sindaco Pasquale Ciccone: "senza allarmismi ma con responsabilità"

sindaco scilla Come ormai noto quasi a tutti, si sta assistendo in Italia a una reviviscenza del Covid 19 e Scilla purtroppo non è esente dall'aumento dei contagi.

Anche se ancora non ci sono indicazioni restrittive dal Governo, essendo il nostro Paese a vocazione turistica sento il bisogno di invitare miei concittadini a tenere un comportamento responsabile: nei luoghi di grande affluenza di pubblico, soprattutto se al chiuso, è opportuno non abbassare la guardia e osservare le prescrizioni da covid. Ad esempio è prudente che camerieri, ristoratori e operatori commerciali utilizzino la mascherina nei luoghi chiusi. Per lo stesso motivo l'amministrazione fornirà mascherine gratuite nell'ascensore nei casi di afflusso di tante persone.

Csì il sindaco Pasquale Ciccone sulla diffusione del Covid a Scilla