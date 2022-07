BAGNARA CALABRA Sopensione avvisi cartelle servizio idrico, "La Bagnara che Vogliamo: "dov'è l'atto di indirizzo al Responsabile dell'area tributi"?

La bagnara che vogliamo Tema caldo quello dei canoni idrici relativi alle annualità 2015 - 2019 e che, per gran parte della scorsa consiliatura, sono stati motivo di polemiche e scontro tra l'Amministrazione Frosina e l'allora opposizione capitanata da Adone Pistolesi. C'è da giurare che anche in questa a parti invertite, visti i primi atti dell'Amministrazione Comunale in carica e la risposta dell'opposizione, il tema continuerà a generare polemiche e discussioni.

Dopo la nota del Vicesindaco e delegata al bilancio Santina Parrello che ha annunciato di aver <<dato indirizzo politico a sospendere l'invio degli avvisi per i periodi prescritti e a non ricorrere in appello per quelle sentenze già definite in primo grado risultate favorevoli ai contribuenti>>, arriva a stretto giro la risposta del gruppo consiliare "La Bagnara che Vogliamo".

<<Alla luce di quanto appreso ieri, dagli articoli di stampa a firma dell'Assessore al Bilancio Santa Parrello - è scritto in una nota inviata al Sindaco di Bagnara Calabra, all'assessore al Bilancio, e al Responsabile area Finaziaria e Tributi, si chiede una relazione da parte del Responsabile dell'Ufficio Tributi, della situazione in esito agli atti emessi, relativa al servizio idrico per le annualità 2015-2016-2017-2018-2019, riferito alla precedente gestione, sull'eventuale prescrizione e contenzioso in atto sollevato dall'Assessore al Bilancio. Si chiede inoltre, se vi sia stato emesso atto di indirizzo al Responsabile dell'UOC 3, ed eventualmente, da chi è stato sottoscritto, finalizzato alla spsensione dell'invio degli avvisi per le cartelle esattriali, come appreso dagli articli pubblicati dagli Organi di Stampa>>.

