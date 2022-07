Notifica cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate per conto del Comune di Bagnara, Santina Parrello: "scelte politiche da parte di chi ci ha preceduto"

Gli stessi esponenti, che oggi siedono tra i banchi della minoranza consiliare, hanno avuto l'ardire di chiedere conto delle conseguenze delle loro pregresse scelte politiche al nostro gruppo consiliare, sin dalla prima seduta del consiglio comunale (sic est!). Con l'intento di fare chiarezza, si precisa che la prescrizione non opera automaticamente, ma deve essere eccepita dall'avente diritto dinanzi al Giudice competente (art. 2938 c.c.), per cui può non essere sufficiente l'istanza in autotutela (ossia la contestazione all'ufficio emittente con invito a rivedere la legittimità del proprio atto ed, eventualmente, annullarlo).

Atteso il clima di comprensibile preoccupazione sociale, derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate per conto del Comune di Bagnara Calabra relativamente al canone idrico già prescritto, si rende noto, in primis, che le suddette notificazioni scaturiscono da una precisa scelta politica della precedente amministrazione. Difatti l'ex amministrazione Frosina, ha preferito perseguire nella politica dello struzzo, dando delega in bianco al funzionario responsabile dell'area Tributi, senza tentare di addivenire ad una soluzione diversa che evitasse ai cittadini disagi e relativi contenziosi.

Alla luce di ciò, i contribuenti che non hanno presentato a suo tempo ricorso giurisdizionale nei confronti dell'atto ingiuntivo, non possono più eccepire la prescrizione, ma solo eventuali vizi di forma della cartella esattoriale. Nel caso in cui, il contribuente ha presentato ricorso e nelle more dell'invio della cartella esattoriale il giudice ha emesso sentenza favorevole al ricorrente, lo stesso può presentare al comune richiesta di annullamento della cartella esattoriale, allegando copia della sentenza.

Naturalmente il nostro impegno politico e la nostra sensibilità nei confronti delle difficolta dei cittadini, non possono prescindere da ogni sforzo che possa rappresentare una soluzione valida ad evitare e mitigare disagi ai contribuenti. A tal fine si è dato indirizzo politico a sospendere l'invio degli avvisi per i periodi prescritti e a non ricorrere in appello per quelle sentenze già definite in primo grado favorevolmente ai contribuenti.