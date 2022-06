SCILLA Finanziamento di 1,6 milioni di euro per la riqualificazione di Chianalea

vista del alto di chianalea E' stato finanziato dal Ministero della Cultura, con i fondi Pnrr, il progetto per la riqualificazione e lo sviluppo del borgo di Chianalea, per l'importo di 1 milione 600mila euro. < >.

Secondo il primo cittadino, la realizzazione del progetto, i cui dettagli non sono ancora stati resi noti, porterà un grosso beneficio alla cittadina della Costa Viola. <<Abbiamo preso un paese alla deriva - continua il primo cittadino riferendosi probabilmente al periodo commissariale - e siamo riusciti tra le secche della burocrazia e dell'abbandono, a farlo invidiare da tutti. Consegneremo alle nuove generazioni una cittadina capace di esprimere tutto il meglio che si può desiderare di avere>>.

Arrivano attestazioni di stima da parte di tantissimi cittadini ma non mancano, allo stesso tempo, ulteriori input per continuare a migliorare i servizi. <<Serve urgentemente la passeggiata che collega il borgo alla spiaggia di Chianalea - è lo sfogo di un residente - perchè i turisti transitano con i passeggini sulle spalle e i disabili neanche ci provano. Sono 30 anni che sistemo la stradina, ma non basta più il servizio che offriamo, le persone si lamentano di continuo. E ancora, le frazioni, Favazzina, Melia, Solano Superiore che fanno parte al comune di Scilla, vanno tenute in considerazione anche perchè sono luoghi interessanti per uno sviluppo integrato ed armonioso del territorio della Costa Viola. Fino quando non si comprende che bisogna lavorare in sinergia con il territorio i risultati saranno contenuti e modesti.

Tina Ferrera