VILLA SAN GIOVANNI Sandro Aragona si autosospende da Fratelli d'Italia

Dopo una serie di riflessioni combattute e personali, sono giunto, con amarezza, ma convinto, alla decisione di comunicare la mia auto sospensione dal partito Fratelli d’Italia, partito di cui mi pregio di averne fatto parte per ben 21 anni consecutivi. Detta sofferta decisione nasce da motivazioni ben precise, ma, certamente, non sono figlie dell’ultimo risultato elettorale alle Amministrative del Comune di Villa San Giovanni, dalle quali ne sono uscito sconfitto, ma ancor più motivato e determinato a continuare a dare il mio contributo alla mia città, mettendo a totale disposizione la mia piena collaborazione, tanto alla Minoranza quanto alla Maggioranza, per quelle che possono essere le mie esperienze e competenze in merito.

Continuerò a fare politica, anche dal di fuori, in modo propositivo come anche in modo critico, in modo inclusivo e mai divisivo, lo farò da indipendente, da persona che ha avuto occasione e modo di conoscere cosa significhi appartenere ad una struttura politica, organizzata, comunicativa, una struttura politica che rispetta i ruoli, che gioca di squadra, che ti rende partecipe e protagonista al tempo stesso, che ti considera, che ti coinvolge che pretende il parere di tutti prima di prendere qualsiasi decisione e/o iniziativa, in una sola parola “CONDIVISIONE”…questa e’ la realtà di Centro Destra che ho vissuto e a cui ho partecipato in prima persona sin dall’inizio degli anni duemila, quel Centro Destra che ho sempre voluto appoggiare senza se e senza ma. Alla luce di vari episodi e fatti, sono rimasto in sordina ad osservare e ad ascoltare, ne ho tratto solo la consapevolezza di assistere ad una realtà confusionaria, priva di programmi, priva di progetti e priva di una guida oculata e lungimirante, ma carica di personalismi ed atteggiamenti arrivisti sterili e fini a se stessi, in poche parole “UN PARTITO LOCALMENTE ASSENTE”, non e’ un caso che Fratelli d’Italia, in netta crescita in tutta Italia, regredisca e perda pezzi e terreno solo in Provincia di Reggio Calabria.

Ringrazio e auguro il meglio al Partito ed alle sue rappresentanze locali nella speranza che riescano a raddrizzare la barra del timone, personalmente, da uomo di mare, ho sempre salvaguardato il mio equipaggio portandolo verso un porto sicuro e mai alla deriva verso un naufragio certo. Detto cio’, confermo in modo assoluto quanto sopra esposto nell’attesa di tempi migliori…ad majora semper…!!!