‘CIS Calabria Svelare Bellezza’, la ministra Carfagna a Tropea per la sottoscrizione dell’accordo

CarfagnaPrevisti fondi per la rivalutazione del centro storico di Ceramida.

Il 21 giugno alle ore 11.30 presso Palazzo Santa Chiara a Tropea (VV) in via Ospedale sarà sottoscritto il CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo) alla presenza del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna, la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione Territoriale Dalila Nesci, il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, i Sindaci dei Comuni e i rappresentanti dei ministeri coinvolti. Il Cis Calabria è una grande opportunità che si aggiunge ai fondi del Pnrr: il Sud ha bisogno di investimenti per recuperare il divario accumulato negli anni e diventare motore della crescita del Paese. Con la sottoscrizione del Contratto gli Amministratori locali avranno i giusti strumenti in grado di in grado di dischiudere la bellezza presente nel proprio territorio. In Calabria ci sono valide idee progettuali per lo sviluppo sostenibile di luoghi e comunità.