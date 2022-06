SCILLA Aree pubbliche, adozioni in crescita

Scilla - - Da alcuni mesi le associazioni, locali e non, hanno risposto all'appello lanciato dagli amministratori di adottare alcune aree comunali del paese perchè necessitano di essere pulite e curate. Anche i componenti del consiglio di quartiere San Giorgio hanno risposto all'appello e nei giorni scorsi hanno completato il trapianto di Pale di Fico d'India nelle fioriere di Via Sinuria fino a Piazza Matrice.

<<Abbiamo adottato le fioriere per due anni - ha detto il comitato - con la voglia di migliorare l'ambiente ma anche noi stessi. I vasi ospitano piante vive e rigogliose per l'orgoglio di tutta la comunità. Abbiamo inoltre provveduto a sostituire una pianta ormai secca sita in una fioriera posta all'inizio della scalinata di via Zerbi anche se non di nostra competenza>>.

Da alcune segnalazioni si viene a conoscenza del fatto che la villetta comunale non è curata. Tanti sono i bambini che frequentano soprattutto nei mesi estivi l'area, dove il sindaco Pasquale Ciccone ha fatto realizzare un piccolo campo da calcetto e dove sono state sistemate delle piccole giostre per i bambini. <<Un altro sito che andrebbe curato - spiega Carolina Cardona, componente del consiglio di quariere San Giorgio - pulizia dei giochi, niente deiezioni canine, svuotare i cestini dei rifiuti, ricoprire il suolo dove si trovano i giochi con un prato sintetico o della ghiaia. Tutte cose necessarie per insegnare ai piccoli ad apprezzare ad apprezzare la pulizia e la quiete dei luoghi pubblici. Anche i genitori, i nonni premurosi dovrebbero aver cura del luogo dove i loro piccoli trascorrono ore liete giocando.

Non è dato sapere se il sindaco ha disposto l'adozione anche della villetta comunale, dove è situato un piccolo anfiteatro all'aperto che andrebbe reso sempre fruibile.

Tina Ferrera