Amministrative 2022, Italia Viva elegge a Bagnara Calabra Rocco Fedele

Rocco Fedele - Italia Viva Il partito di Italia Viva si complimenta ed augura buon lavoro a Rocco Fedele, appena eletto alla carica di consigliere comunale presso il comune di Bagnara Calabra. Rocco Fedele, da diversi mesi, ha aderito con convinzione al nostro progetto politico nazionale, del quale si è dimostrato fin da subito un sostenitore convinto, dimostrando una sincera volontà di voler partecipare ad un percorso riformista del nostro paese.

Impegnato fin da giovanissimo nella vita politica del proprio comune, Rocco Fedele questa volta ha voluto sposare con convinzione il percorso di rigenerazione della classe politica locale che ha aggregato un nutrito gruppo di cittadini, associazioni e partiti attorno alla figura di Adone Pistolesi. Convinti che la nuova maggioranza sia in grado di amalgamare e far convivere elementi d’innovazione politica, storie personali ed una matura esperienza amministrativa, facciamo i nostri più sinceri auguri al neosindaco Adone Pistolesi, ai consiglieri di maggioranza e ai consiglieri d’opposizione, tra cui lo sfidante Mario Romeo. Siamo sicuri che Rocco Fedele sarà sempre al fianco di tutti coloro che lavoreranno per la crescita e la valorizzazione di Bagnara Calabra e di tutta la Costa Viola Reggina. Il gruppo nazionale e locale di Italia Viva, tra cui il Consigliere Metropolitano Giovanni Latella, ripone in lui una piena fiducia, convinto che il suo bagaglio culturale, morale e politico possa diventare riferimento per l’intera provincia reggina.

ITALIA VIVA REGGIO CALABRIA