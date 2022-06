BAGNARA CALABRA Amministrative 2022, Adone Pistolesi lavora alla composizione della Giunta

Adone Pistolesi - Giunta Il neo sindaco Adone Pistolesi non intende perdere tempo e ha già fatto sapere che in tempi brevi deciderà i nomi dei futuri assessori che andranno a comporre la nuova giunta. Dovrebbero essere cinque gli assessori che accompagneranno l’attività amministrativa del Sindaco, e non è escluso che Pistolesi decida di attingere anche a figure esterne collocandole in settori strategici.

Sui nomi nessuno si esprime, e anche sulla nomina del vicesindaco la discussione è in corso. Tutto, ovviamente, sta avvenendo nel massimo riserbo, anche se cominciano a filtrare le prime indiscrezioni che, è chiaro, fanno felici alcuni e scontentano altri. Da quanto è dato sapere la nuova Giunta di Adone Pistolesi potrebbe essere a trazione femminile, ma i nomi in discussione al momento sono tanti. Da Rocco Salerno a Peppe Surace, da Santina Parrello ad Angela Randazzo, da Paolo Gramuglia fino al possibile ripescaggio in Giunta di alcuni candidati che non sono riusciti a entrare a Palazzo San Nicola.

A breve, dopo la composizione della Giunta, la convocazione del primo Consiglio comunale e quindi, di fatto, l'avvio ufficiale della legislatura. Visto il risultato elettorale ed il mandato popolare ricevuto da Adone Pistolesi sono tante le aspettative dei cittadini; la fiducia riposta in questo nuovo corso è tanta, serve olio di gomito e uomini pronti a saper gestire una nuova fase voluta fortemente dagli elettori bagnaresi.

