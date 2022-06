BAGNARA CALABRA Amministrative, quattro assessori non entrano in Consiglio

cons com La sconfitta di Mario Romeo continua a far discutere nella cittadina della Costa Viola, così come la mancata elezione di quattro assessori dell'ormai ex Giunta Frosina. Niente elezione in Consiglio Comunale per Concetta Zoccali, Silvana Ruggiero, Felice Maceri e Francesco Oliverio.

Numero di preferenze insufficienti per i quattro assessori che non sono riusciti a raggiungere le prime quattro posizioni utili per garantirsi l'ingresso a Palazzo San Nicola. 349 i voti per Concetta Zoccali, 185 le preferenze per Silvana Ruggiero, 251 per Felice Maceri, e 136 voti sono andati a Francesco Oliverio. A entrare invece in Consiglio Comunale per la lista "La Bagnara che Vogliamo", oltre al candidato sindaco Mario Romeo, Vincenzo Bagnato (572), Maria Carmela Domenica Randazzo (461), Michelangelo Spoleti (395), Virginia Parisi (394).

Red