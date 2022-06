BAGNARA CALABRA Amministrative, "Bagnara Aperta" ringrazia tutti per lo straordinario risultato elettorale

Bagnara Aperta - LogoIl gruppo Bagnara Aperta a seguito dello straordinario risultato elettorale ottenuto dalla Lista Civica Insieme per un Futuro che ha portato alla elezione del sindaco Adone Pistolesi ringrazia tutti i gruppi, le donne e gli uomini che hanno reso possibile questa impresa che fino qualche settimana fa era insperata. Ringraziamo soprattutto gli elettori bagnaresi che con il loro voto hanno premiato la coalizione civica.

Il lavoro svolto da Bagnara Aperta negli ultimi cinque anni fuori dal palazzo, la dedizione delle ragazze e dei ragazzi del gruppo, il contributo politico apportato che ha segnalato problematiche e che è stato soprattutto propositivo ed alternativo alla maggioranza di governo è stato premiato dai cittadini con l’elezione a consigliere comunale di Mimma Laurendi e Paolo Gramuglia. L’azione politica/amministrativa continuerà all’interno di Palazzo San Nicola con gli alleati di governo come sempre al servizio di tutti i cittadini.

Il giorno dopo le elezioni, dopo una campagna elettorale estenuante riteniamo corretto rendere “l’onore delle armi” alla Lista La Bagnara che Vogliamo ed al proprio Leader Mario Romeo che ritroveremo in consiglio comunale, con l’auspicio che si possa lavorare ognuno dalla propria prospettiva per il bene di Bagnara.

Ora testa bassa e lavorare per far risplendere la nostra amata terra.

Grazie a tutti, rimaniamo disponibili con la cittadinanza, ci trovate come sempre per strada tra la gente per le vie del paese.