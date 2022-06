BAGNARA CALABRA Elezioni comunali: Arginare subito per non inciampare

Bagnara Calabra di Peppino Maisano

Anche il sole oggi, con i suoi raggi accesi e lucenti, si è sistemato sullo zenit quasi per accogliere, splendente e festoso, il nuovo Sindaco di Bagnara, Adone Pistolesi.

Smentiti sonoramente gli indovini e i chiromanti, il popolo e la Città, con uno scatto di orgoglio e dignità, respingendo i lazzi e le lusinghe dei giocolieri armati di bicchiere, dadi e tavolino per saccheggiare le coscienze, questa volta ha respinto lusinghe e tentativi di adescamento aprendo le porte del Municipio non al designato presunto re Mida, ma ad uno dei suoi figli più audaci, nato dal calore di una delle più operose e stimate famiglie locali che la memoria cittadina annovera.

Un sospiro corale di sollievo e di gioia si è levato al responso dalle urne per tutte le strade, vicoli e contrade del territorio comunale, come un vento imperversante all’improvviso che spazza via tutti i sedimenti annidati in ogni angolo che hanno finora alterato l’aria e l’ambiente per dare più salutare accoglienza al nuovo inquilino della casa comunale, insediato per ristabilire equilibrio, e ispirare serenità e fiducia nei cittadini.

Come chiunque arrivi per la prima volta in un ambiente nuovo e sconosciuto la prima cosa che gli toccherà fare sarà quella di saper selezionare con spirito accorto e mente aperta le risorse umane di cui si dovrà circondare e fare assistere nel quotidiano svolgimento del suo lavoro istituzionale.

Non è un’operazione semplice: si accorgerà che non mancheranno di arrivare molte suppliche, anche inattese e inimmaginate a favore di questo o di quell’altro che tenteranno di collocare questo di qua o quello di là, o addirittura di mantenere in vita chi non può stare né di qua né di là. Il tutto al fine di assicurare il sempre uguale e non fare cambiare niente per il piacere e il gusto di lor signori.

L’esito elettorale, come succede ovunque avvengano capovolgimenti delle previsioni, anche qui da noi il cosiddetto buon arrivo non ha però mancato di creare qualche lacuna, specie in periferia inevitabilmente determinata dai meccanismi elettorali che dovevano essere prevenuti con le necessarie mosse politiche di tamponamento. Ora però è necessario arginare al più presto qualche falla apertasi, suscettibile di creare più ampi vuoti.

Problema delicatissimo questo perché attiene al controllo e alla copertura politica delle specifiche aree territoriali che a causa degli inconvenienti di cui sopra, se non affidate subito a responsabilità di stretta fede, potrebbero soffrire di disguidi, rinvii o anomalie, gravemente lesivi per l’equilibrio del sistema centrale più generale.

Per il mio carattere schietto che non ama affidare il proprio pensiero alle incresciose litanie verbali, che peraltro si inceppano sempre non soltanto nei meccanismi farraginosi dei rinvii ma soprattutto in quelli dei fraintendimenti o delle incomprensioni, ho inteso rappresentarmi col pro-memoria che precede al solo e unico scopo di contribuire al meglio nella costruzione di questo nuovo percorso politico che i cittadini, me compreso, abbiamo per lungo tempo preparato e sperato di vivere.

I miei auguri, dopo quelli dello sconfitto Mario Romeo offerti con impronta di consumata civiltà e gesto da galantuomo, per un tranquillo cammino della rinnovata maggioranza e della novella Giunta che a breve sarà insediata, abbracciano a largo giro tutte le speranze della cittadinanza, attestata ansiosa a seguire attenta e da vicino il nuovo corso della nuova amministrazione.