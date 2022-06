Giusy Caminiti nuovo sindaco di Villa San Giovanni

Giusy Caminiti

E’ Giusy Caminiti il nuovo sindaco di Villa San Giovanni. La candidata di “Lista Civica per Villa” ha ottenuto il 57,62% delle preferenze (3.686 voti), superando il competitor espressione del centrodestra Marco Santoro (Villa in Comune), il quale si è fermato al 40,44% (2.587 preferenze). 1,94% per Demetri Bueti (Lavoro-Civiltà-Sport).