Elezioni comunali: A Bagnara finisce un'era, ha vinto il vento del cambiamento

Bagnara Calabra - Piazza Matteottidi Giuseppe Careri

Mentre il sole, dopo giorni di maltempo, è ritornato a splendere su Bagnara con uno dei suoi tramonti mozzafiato, l’eco dei festeggiamenti per la vittoria di Adone Pistolesi rimbomba forte dentro la stanza al quarto piano del Grand Hotel Victoria dove sto scrivendo queste poche righe richiestemi da Costa Viola News.

Adone Pistolesi ha vinto nettamente. Anzi, ha letteralmente stravinto andando ben oltre anche le sue piu’ rosee aspettative. I dati ufficiali parlano chiaro e il distacco accumulato su Mario Romeo (oltre 500 voti) non lascia spazio a dubbi: il vento del cambiamento ha spazzato ogni resistenza, si è abbattuto sull’Amministrazione comunale uscente e sulle forze politiche che di fatto hanno governato il paese negli ultimi dieci anni, spegnendo le velleità di Mario Romeo e di tutti i suoi sostenitori, me compreso.

Il messaggio è chiaro e inequivocabile: a casa tutti, avanti con il nuovo. Finisce dunque un’era a Bagnara, quella delle grandi storiche famiglie che determinavano gli esiti di ogni elezione, dei grandi capi elettori, degli uomini cresciuti a pane e partito e se ne apre un’altra, completamente diversa e mai sperimentata prima a queste latitudini. Insomma, una svolta epocale.

Non immaginavo potesse accadere. Non credevo che Bagnara fosse pronta a tutto ciò, a questa rivoluzione copernicana. Con Mario Romeo e con qualche collega ce l’eravamo detti: viste le liste e la presunta sproporzione tra le forze elettorali in campo, l’unica possibilità che Adone potesse vincere era quella che il suo messaggio fosse realmente passato e noi non ce ne fossimo accorti, ovvero che fosse entrato direttamente nelle famiglie dei candidati avversari a loro insaputa, cioè che la gente alla fine nel segreto dell’urna fosse determinata a mandare a quel paese parenti, amici e compari e votasse direttamente per lui, per Adone Pistolesi. E’ cosi è stato. Chapeau.

Avremo tempo per analizzare piu’ compiutamente le ragioni di questa incredibile vittoria. Di certo ha influito il degrado in cui il paese è precipitato in questi anni a prescindere se l’Amministrazione in carica avesse o meno delle responsabilità o se potesse fare meglio o meno (personalmente resto fermamente convinto di no). Senza dubbio ha influito la determinazione con cui Adone Pistolesi ha condotto la sua battaglia politica dai banchi dell’opposizione stando costantemente sul pezzo e incalzando giorno e notte ininterrottamente per cinque anni consecutivi il governo cittadino in carica. Come non ho alcun dubbio che notevole sia stata la abissale differenza con cui Adone ha saputo sfruttare con grande abilità i nuovi mezzi di comunicazione di massa rispetto alla disastrosa chiusura a riccio di Gregorio Frosina e compagni che non hanno saputo costruire una contronarrazione altrettanto efficace come quella del loro oppositore. Insomma, la prima vera vittoria elettorale social, un po' come accaduto cinque anni addietro per i Cinquestelle a livello nazionale. Ma, credo, che alla fine sia soprattutto prevalsa la voglia di cambiamento della gente comune e il suo desiderio di affidare a facce nuove l’amministrazione del paese. Il fatto che tra gli amministratori uscenti ricandidatisi risulta rieletto solo Michelangelo Spoleti ne è la prova lampante. Anche tra i perdenti a vincere sono stati appunto i volti nuovi.

Nell’augurare al nuovo Sindaco di Bagnara Calabra e a tutti i suoi buon lavoro con la speranza che il paese possa finalmente risorgere (le condizioni adesso ci sono tutte), permettetemi un abbraccio caloroso a mio compare, si mio compare Mario Romeo, a cui ho sempre riconosciuto non solo grande passione politica ma anche e soprattutto grande attaccamento a Bagnara, capacità ed equilibrio. E la sua signorilità da galantuomo, nell’andare a complimentarsi con il vincitore, direttamente a casa sua, nella sua segreteria, attraversando a testa altra una folla festante che lo ha anche applaudito, dimostra la cifra dell’unico politico di razza rimasto in paese. Un segno di riconciliazione e di riappacificazione di cui Adone Pistolesi dovrà farne tesoro.

Ad maiora Bagnara.