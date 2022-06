Mario Romeo accetta la sconfitta, si congratula con Pistolesi e ribadisce: "continuerò a lavorare per il mio paese"

Mario Romeo - Bagnara Calabra

BAGNARA CALABRA - Non appena avuta la conferma della sconfitta anche se ancora non ufficiale, Mario Romeo si è recato presso la segreteria di Adone Pistolesi per congratularsi per il risultato ottenuto. Evidente la delusione del vicesindaco anche se ha immediatamente ribadito che continuerà a lavorare per il proprio paese.