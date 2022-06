BAGNARA CALABRA Elezioni amministrative, i risultati in tempo reale sul sito del comune

speciale elezioniSi rinnova anche per le elezioni comunali di quest'anno il servizio realizzato dall'Ufficio Servizi Informatici in occasione delle Elezioni Amministrative del 12 Giugno 2022

Attraverso il sito web http://elezioni.comunebagnara.it sarà possibile consultare in diretta i risultati elettorali delle elezioni amministrative, a partire dalle rilevazioni del flusso votanti di domenica, agli scrutini che si effettueranno lunedi 13 nel pomeriggio. Durante le operazioni di scrutinio, i dati vengono caricati ed aggiornati real-time ad ogni comunicazione pervenuta dai seggi elettorali, in quanto l'applicativo web è direttamente collegato al sistema di calcolo utilizzato dagli addetti dell'ufficio elettorale.

La grafica dell'applicativo web è di tipo "responsive", ovvero in grado di adattarsi allo schermo della maggior parte dei dispositivi, anche portatili (tablet - smartphone) al fine di agevolare la consultazione. Per tutti coloro che non posseggono un dispositivo con accesso ad internet e per gli organi di stampa, presso il Palazzo Municipale verrà allestito uno schermo collegato al sistema informatico per la proiezione Live dei risultati. Il servizio è realizzato a costo zero e con tecnologie OpenSource.

N.B al link https://elezioni.comunebagnara.it/proiezioni.php è disponibile la pagina che si aggiorna in automatico scorrendo le varie schermate dello scrutinio.

Dott. Vincenzo Calabro' - Resp. Settore UOC 1 Affari Generari, Servizi Informatici e Trasparenza