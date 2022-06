FIUMARA DI MURO Realizzazione della strada a scorrimento veloce Fiumara -Campo Calabro: il punto della Città Metropolitana con i Sindaci della vallata

FiumL’assessore Calabrò: “fondamentale il confronto con i territori per restituire certezze ai cittadini”

Si è tenuta il 01 Giugno, nella sala della Chiesa Parrocchiale di Fiumara una “Riunione Tecnica”, che ha visto il Sindaco Metropolitano f.f. Carmelo Versace e il Dirigente del Settore Viabilità Ing. Lorenzo Benestare coadiuvato dal Rup Giuseppe Amante, fare il punto della situazione sul processo di realizzazione della strada Fiumara di Muro-Campo Calabro insieme ai Sindaci dei Comuni della vallata interessati dal progetto.

L’incontro promosso dall’Amministrazione Comunale di Fiumara guidata dal Sindaco Bellè è stato accolto con grande partecipazione dai colleghi (erano presenti il Sindaco di San Roberto Antonino Micari; il Sindaco di Calanna Domenico Romeo; il Sindaco di Laganadi Michele Spadaro; il Consigliere del Comune di Reggio Calabria Roberto Vizzari; il Consigliere di Santo Stefano Claudio Megale, insieme ai membri delle Giunte e dei Consigli Comunali e dai Tecnici di tutti gli Enti Locali), ed è servito per fare il punto della situazione sull’arteria, che oggi si ferma a Fiumara, che servirebbe a collegare il mare con i Piani d’Aspromonte in pochissimi minuti, generando grossi benefici per tutta l’area.

“E’ un’opera che attende la luce da ormai più di 12 anni. E’arrivato il momento di agire.E bisogna farlo al più presto, per ridare fiducia e speranza ad un territorio che attende una infrastruttura da molto, troppo tempo, e che dodici anni dopo l’inaugurazione del primo tratto, si trova ancora a metà percorso”. - ha sostenuto l’Assessore Calabrò, aprendo i lavori, che ha aggiunto:“Per questo, quello di oggi è un piccolo, importante e decisivo passo nella direzione giusta.

Noi ci siamo, ci siamo stati e ci saremo sempre, finchè non ci cammineremo sopra, per poter dire “ce l’abbiamo fatta” insieme a tutti coloro che con noi ci hanno sempre creduto. Ringrazio, quindi, ilSindaco della Città Metropolitana f.f. Versace eil Dirigente del Settore Viabilità Ing. Lorenzo Benestare insieme al Rup Giuseppe Amantee tutti i Sindaci ed i Tecnici delle locali Amministrazioni Comunaliintervenuti alla riunione perché, con attenzione, partecipazione e con il Vostro fattivo contributo, stiamo condividendo“tutti insieme” questo nuovo percorso che ci deve vedere impegnati e lavorare insieme per restituire certezze ai cittadini.Il confronto è fondamentale per lo sviluppo e la crescita dei nostri territori. Bisogna essere uniti per non rimanere soli”.

Il Sindaco Metropolitano f.f. Versace, a cui è stata subito data la parola, ha aggiunto: “Adesso, siamo nelle condizioni di poter presentare il risultato relativo alle fasi di adeguamento del progetto del lotto I risalente al 2010.E’stata effettuata, infatti, e portata a termine la gara per l’elaborazione del “project review” considerato che, in questo lasso di tempo, sono state modificate ben tre normative in materia. Questo passaggio risulta molto importante perché, in caso di finanziamento totale dell’opera, saremo in grado di far partire, immediatamente, l’iter di realizzazione del tratto che dall’abitato di Campo Calabro arriva fino a Rumia, praticamente alle soglie di Gambarie d’Aspromonte”.

Nel dettaglio sono, quindi, entrati il Dirigente del Settore Viabilità Ing. Lorenzo Benestare insieme al Rup Giuseppe Amante della Città Metropolitanache, al fine di ottimizzare i tempi e le procedure, hanno organizzato le spiegazioni degli interventi su due distinti livelli di attuazione della progettazione, come qui di seguito descritti:

perquantoattieneilLottoIafferenteilterritoriodelComunediFiumaradiMurosiè proceduto alladescrizionedellostatodiattuazionedelprogettoedelleprocedurecorrelate; perquantoattieneiLottiIIeIIIafferentiiterritorideiComunidiReggioCalabriaeCampoCalabro,siè proceduto alladescrizionedeldocumentodifattibilitàdellealternativeprogettualianalizzateedelleprocedurecorrelate. perquantoattiene il LottoIVafferentei territori di San Robertoe Santo Stefano inAspromonte, si è proceduto alladescrizionedeldocumentodifattibilitàdellealternativeprogettualianalizzateedelleprocedurecorrelate.

La discussione e gli interventi dei Sindaci della Vallata del Catona, coadiuvati dai loro Tecnici Comunali, si sono soffermati, soprattutto, sui Lotti II e III afferentii territorideiComunidiReggioCalabriaeCampoCalabro,dove gli intervenuti hanno proposto delle “soluzioni alternative” con ”lotti funzionali” alle esigenze del territorio e “spunti di riflessione”,rispettoa quantodescritto nel documentodifattibilitàdellealternativeprogettualianalizzateedelleprocedurecorrelate,ed alle proposte presentate dal Dirigente del Settore Viabilità Ing. Lorenzo Benestare insieme al Rup Giuseppe Amante della Città Metropolitana.

“La Città Metropolitana - ha risposto Versace -ha preparato il terreno per anticipare i tempi e dare avvio, quando le circostanze lo permetteranno, ad un’opera strategica e di fondamentale importanza per i territori dell’entroterra reggino. Per farlo, la linea intrapresa e che, da sempre, contraddistingue la nostra amministrazione, è proprio quella della condivisione intesa come uno strumento indispensabile per realizzare il miglior progetto possibile attraverso il dialogo ed il confronto con gli amministratori locali.

Ma, invito tutti, a “pensare in grande” sostenendo la progettazione realizzata, nella sua interezza, che prevede il collegamento delle Aree Costiere con i Piani d’Aspromonte”.

“Sì - unanime da parte di tutti i Sindaci e delle Amministrazioni Locali presenti,al completamento della strada a scorrimento veloce San Roberto – Fiumara – Campo Calabro, ma - hanno continuato - dobbiamo stare “con i piedi per terra” e definire le linee più congrue e corrette da attuare per una progettualità, che ci consenta di realizzare un’opera “concreta e funzionale”, e ci permetta, intanto, di far uscire dall’isolamento i nostri paesi, in considerazione, anche, delle risorse che saranno finanziare e che, ad oggi, fin quando non sarà pubblicato in relativo decreto, non abbiamo contezza a quanto ammonta il totale dell’importo finanziato. Per quanto ci riguarda -hanno concluso- monitoreremo passo dopo passo tutto il percorso, in attesa di condurlo alla sua realizzazione, assicurando il massimo impegno”.

Il dibattito su questo tema resta aperto, -ha infine concluso l’Assessore del Comune di Fiumara Fortunato Calabrò-e credo che sia opportuno riproporre ancora altri incontri e momenti di confronto, più ampi e partecipati possibili, insieme ai Sindaci, agli Amministratori del territorio, alle Associazioni e non ultimo ai Cittadini. Per troppo tempo, forse, le nostre Amministrazioni Locali edi nostri Paesi dell’entroterra della Vallata del Catona, hanno sofferto questo tipo di informazione e la mancanza di un approccio tecnico ed operativoche, oggi, ci sono stati offerti dalla Città Metropolitana. L’amministrazione Comunale di Fiumara intende fare la propria parte, offrendo la massima disponibilità ad ospitare e supportare iniziative, come questa odierna, improntate al dialogo e alla condivisione di idee e progetti da realizzare. Quì, a Fiumara, dove la strada finisce e deve ripartire!”

Amministrazione Comunale di Fiumara - Assessore Fortunato Calabrò