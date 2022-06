Nuovo ospedale della Piana, Gelardi (Lega): "Siamo certi del buon esito relativo all'ospedale"

gelardi“Da uomo di sport so riconoscere quando una squadra c’è, funziona, è coesa, riesco ad intravedere quando lo spirito di gruppo unisce e non divide riuscendo ad esaltare anche le qualità dei singoli. E posso dire che in questo primo scorcio di legislatura regionale lo spirito di squadra nella maggioranza di centrodestra c’è ed è forte, rendendoci tutti migliori.

Anche grazie ad esso noi Consiglieri della Piana siamo certi del buon esito relativo all’ospedale che avrà sede a Palmi. Nella giornata del sei giugno, a conclusione della seduta di Consiglio, il Presidente Occhiuto ha promosso una riunione informale per condividere i progressi e i futuri step previsti per l’ospedale. Alla riunione erano presenti il Dirigente dell’Unità Organizzativa Autonoma regionale “Investimenti sanitari” Gidaro, la vicepresidente Princi, l’assessore Gallo, l’assessore Minasi, il presidente della Commissione “Sanità”Comito, i consiglieri Arruzzolo, Cirillo, Crinò, Mattiani, Neri, ed il sottoscritto. Nel cronoprogramma del Nuovo Ospedale, contenuto nel Programma Operativo 2022-2025 del Commissario ad acta per il Piano di rientro si prevede l’approvazione del progetto esecutivo entro il mese di agosto 2023 ed un avanzamento fisico pari al 75% dei lavori contrattuali entro la fine del 2025; l’ultimazione dei lavori ed il collaudo sono previsti entro la fine del 2026. Ringrazio il Presidente Occhiuto per l’impegno profuso verso il progetto, ed ancora di più per aver fortemente voluto condividere con ‘la squadra’ quanto fatto finora dimostrando di avere tutte le doti vere di leader. Ringrazio anche colleghi, assessori ed il Presidente del Consiglio Filippo Mancuso per la voglia e la capacità di fare gruppo lavorando alacremente, ognuno per il suo specificoprofilo, all’avanzamento dell’opera. Plaudo l’Onorevole Francesco Cannizzaro che ha sempre costituito un valido punto di riferimento politico per la rappresentanza della nostra terra a Roma, e che sull’ospedale ha sempre fatto sentire forte la sua voce. In questa nota non voglio certamente dimenticare i colleghi di maggioranza che hanno sempre dimostrato correttezza e lealtà al progetto che è fondamentale per la Piana di Gioia Tauro ma strategico per tutta la Calabria, così come noi Consiglieri della provincia di Reggio,abbiamo sempre appoggiato e caldeggiato la realizzazione di importanti opere presenti nel nostro programma di governo indipendentemente dalla loro collocazione geografica. Questo spirito, nello sport come nella vita, è spesso quello che fa la differenza tra una squadra vincente e una perdente. Sono onorato di far parte di questo gruppo e sono ottimista per il futuro della Calabria. Naturalmente io e tutti i Consiglieri della Provincia di Reggio Calabria vigileremo e faremo da sprone finché non vedremo la posa dell’ultima pietra”.