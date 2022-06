BAGNARA CALABRA Elezioni amministrative, Giuseppe Careri: "il mio sarà un voto consapevole"

Mario Romeo - La Bagnara che Vogliamo

Mi è stato chiesto di dire perché la gente dovrebbe dare fiducia a Mario Romeo e alla sua lista. Io posso solo raccontarvi, a modo mio, perché lo farò io con un voto consapevole che non è dettato da legami affettivi o familiari (cosi fosse avrei dovuto orientarmi diversamente avendo due cugini nell’altra lista) né da alcun interesse particolare se non quello di scegliere il Sindaco che ritengo piu’ adatto per questo particolare momento storico per Bagnara. Una scelta, quella mia per Mario Romeo, che nasce da una consapevolezza informata dei fatti, dalla memoria storica di attento osservatore delle vicende politiche paesane e da innamorato folle del mio meraviglioso paese.

E pertanto vorrei raccontarvi una storia che non è quella che avete ascoltato in questi anni e che state continuando ad ascoltare ripetutamente, oserei dire istericamente come un disco rotto che gira sempre dentro lo stesso solco e che ormai riesce ad incantare soltanto pochi. E già, perché a mio giudizio, il bagnaroto medio “fissa non è” e al di là di simpatie e antipatie, legami familiari e amicizie, alla fine sa sempre distinguere cose, fatti e persone e valutare obiettivamente.

E la storia che voglio raccontarvi è quella di un gruppo di persone per bene che, alleatesi mettendo sa parte steccati e inutili barriere politiche, dopo aver tentato una prima volta ma senza riuscirci di assumere il governo del paese, nel 2017 superano nettamente gli altri due gruppi in corsa alle elezioni comunali ed entrano finalmente nel Palazzo. Ma la scena che si para davanti agli occhi di Mario e Gregorio, i due alfieri di questa alleanza civica, è davvero desolante. Il Palazzo è a pezzi mentre il paese versa in un degrado mai visto in precedenza: servizi carenti, strutture fatiscenti, ma soprattutto zero possibilità di porre rimedio a tutto ciò. Il dissesto di bilancio per 2/3 della consiliatura significherà infatti zero possibilità di spesa, ma zero per davvero poiché risulterà impossibile trovare anche due sole lire per sostituire una sia pur misera lampadina. Le casse erano completamente vuote e non vi era la possibilità di attingere nell’immediato risorse altrove.

Immaginatevi anche per un solo secondo al posto del Sindaco e della Giunta, cosa avreste fatto voi? Ma soprattutto chiedetevi, cosa avrebbero potuto fare taluni tribuni del popolo che in questi anni hanno solo alimentato l’esasperazione della gente senza mai indicare una reale e concreta via d’uscita? Nulla. Fidatevi. Non di me che sono schierato, bensi degli atti amministrativi che sono ancora oggi a disposizione di chiunque abbia voglia e tempo per leggerli cosi come ho sempre fatto io.

Ma la storia iniziata nelle difficoltà si è fatta nel tempo sempre piu’ estrema, al limite dell’umanamente impossibile, perché purtroppo i mali non vengono mai dai soli e ai guai preesistenti spesso se ne aggiungono altri. Accade dunque che ai disservizi cronici si aggiungono il problema delle scuole (un’autentica bomba sociale di cui ancora se ne pagano pesantemente le conseguenze), la crisi delle discariche provinciali e regionali che riempie il paese di spazzatura, il sequestro del porto e la mareggiata che danneggia seriamente la stessa infrastruttura marittima e crea una voragine nel già disastrato Rione Marinella. E dulcis in fundo, il Covid.

E “manculicani”, piu’ nera di cosi non poteva andare. Questi fatti emergenti non sono dipesi da una presunta cattiva amministrazione come qualcuno è andato dicendo ma da circostanze casuali, esogene e non prevedibili. Io avrei gettato la spugna, per questo non mi candiderò mai a Sindaco. Altri magari avrebbero risolto tutto e subito probabilmente con la bacchetta magica ricevuta in dono da qualche Mago Prestigiatore.

Mario e Gregorio invece sono rimasti, hanno resistito, hanno preso schiaffi e ceffoni a piu’ riprese, hanno cercato di metterci una pezza laddove era possibile anche se spesso non si trovava neanche la stessa pezza. Il tutto nel silenzio piu’ assoluto, lontani dal chiacchiericcio dei social dove invece un’agguerrita opposizione ha avuto tutto lo spazio e certamente anche il tempo necessario per strutturare la propria narrazione. Ed hai voglia Careri a provare da lontano a fare capire che non era facile, che l’amministrazione sbagliava a non comunicare, che invece nell’era dei social cio’ risultava fondamentale, che lasciare passare continuamente certi messaggi strumentali dell’opposizione alla fine sarebbe stato devastante e che il clima in paese si sarebbe incattivito come non mai. In cambio da certi ambienti ricevevo solo accuse di essere un “giornalaio”, il portavoce, colui al quale era stato garantito un posto di lavoro a Catanzaro ed altri veleni simili. E li ho continuati a ricevere anche in questa campagna elettorale durante la quale, lo dico con disgusto, si è anche scaduti pesantemente sul personale e non solo nei riguardi del sottoscritto semplicemente perché si è schierato con trasparenza e pubblicamente. Paese avvelenato. Diviso tra buoni e cattivi e ovviamente i cattivi erano e sarebbero quelli che stavano e stanno con Frosina e Romeo.

In ogni caso, all’epoca un’unica soluzione sarebbe stata possibile per tentare di dare un futuro migliore al paese: attendere con pazienza il rientro dal dissesto di bilancio per cominciare ad avere i primi pochi spiccioli a disposizione, programmare ciò che era programmabile e soprattutto riuscire a intercettare quanti piu’ finanziamenti possibili da fonti regionali e governative. Perché puoi avere tutte le buone intenzioni di questo mondo ma se la tua casa sta cascando e tu non hai soldi per ristutturarla, puoi pregare tutti i Santi del Paradiso ma prima o poi questa cascherà. Insomma, per restare nella metafora sacra, lo sappiamo tutti che “senza sordi non si canta missa”.

E’ qui è stato compiuto il vero capolavoro che sempre i soliti tribuni del popolo oggi vorrebbero nascondere alla cittadinanza parlando di libri dei sogni. Un capolavoro targato soprattutto Mario Romeo che grazie alle sue notevoli capacità relazionali e ad un continuo e incessante andirivieni dalla Cittadella Regionale è riuscito laddove nessuno in questo momento ci sarebbe potuto riuscire, specie coloro che oltre la collina di Sant’Elia e il monte Cocuzzo non conoscono nessuno sebbene, bisogna ammetterlo, siano bravi, anzi bravissimi a riuscire a conquistare migliaia di like sulle loro pagine social e ad entusiasmare i propri ultras. Ma “I chiacchiri su chiacchiri e i maccarruni incunu a panza”.

Ma quale libri dei sogni. Fate i seri e non prendete in giro la gente. C’è in gioco il bene del paese e non la vostra personale partita di vita. Carta e delibere cantano. Sono stati intercettati e acquisiti finanziamenti per circa 40 milioni di euro. Una somma monstre che una volta impiegata consentirà di mettere a posto buona parte di quello che deve essere messo a posto. L’elenco delle opere finanziate è sempre a disposizione di chiunque abbia voglia di leggerlo. E’ pubblico. Alcune di queste opere sono state già cantierizzate, una buona parte di esse è stata avviata a gara, una restante è nella fase di progettazione. C’è solo da attendere i tempi tecnici di attuazione e il paese negli anni sarà messo completamente a nuovo. Nel frattempo però alcune cose sono state già sistemate: il problema della spazzatura è stato risolto (con tutti i problemi sempre connessi alla gestione delle discariche regionali), sono state avviate le procedure di selezione del personale di cui il Comune ha necessariamente bisogno (altra palla al piede di qualsiasi amministrazione e lo sappiamo tutti tranne, guarda caso, talune opposizioni cui mai vi hanno fatto cenno perché è facile addossare alla politica anche responsabilità che sono solo tecnico-burocratiche), la sostituzione di buona parte dell’illuminazione pubblica con un risparmio notevole di consumi (circa 200 mila euro l’anno) e altri interventi minori.

Questa è la storia. Questi sono i fatti. Per queste ragioni voterò Mario e la sua squadra di uomini e donne in gamba. E infine ponete i un’altra domanda, quella finale: è amore vero per Bagnara se in Consiglio Comunale non si votano i progetti di risanamento per il paese solo perché si è all’opposizione?

L’ho fatta lunga lo so. Ma avrei potuto farla ancora piu’ lunga. Potrei scrivere addirittura un libro e non è detto che un giorno non lo farò.

Concludo: cari concittadini ma vi siete accorti che tutte le polemiche di questa campagna elettorale sono venute sempre solo e soltanto dalla stessa parte? E prima il manifesto abusivo salvo poi scoprire che anche il loro lo era; e poi gli scivoloni linguistici di alcuni candidati salvo poi costringere i loro a scriverseli i discorsi; e ancora la questione dei Santi, le frasi copiate da Google e infine le date errate apposte dagli uffici sul calendario della disinfestazione estiva (2021 anziché 2022) ma come sempre attribuiti strumentalmente all’Amministrazione. Polemiche sul nulla che, a dispetto della convinzione di chi le ha alimentate, hanno avuto solo l’effetto di dimostrare la loro cifra reale. Null’altro.

Una cosa è certa: dovessero vincere gli altri, avranno gioco facile, arriveranno infatti a Palazzo San Nicola “a tavula conzata”.

Io però sono convinto che Mario Romeo sarà Sindaco e con un consenso che andrà ogni oltre previsione.

Giuseppe Careri