BAGNARA CALABRA Elezioni amministrative, Enza Barilà: "il mio appello per un voto consapevole"

Adone Pistolesi - Insieme per un Futuro La campagna elettorale purtroppo, negli ultimi anni, è degenerata, (a tutti i livelli), in una sorta di campagna pubblicitaria. Tuttavia, penso che convincere qualcuno ad acquistare un prodotto, sia molto più semplice che convincere qualcuno a scegliere di affidarsi ad un candidato e mettere il suo nome sulla scheda elettorale. (Troppe le variabili in campo).

Quelli della mia generazione sanno bene quanto è cambiato nel tempo anche il modo di fare campagna elettorale. Forse prima si cercava di parlare di più alla testa della gente, mentre ora c'è l'ansia della comunicazione che deve colpire la pancia dell'elettore, c'è la spettacolarizzazione della politica, la ricerca dell'effetto speciale, dell'uso mediatico dei testimonial o dei big della politica.

In questo contesto, meritano un cenno veloce anche le diverse tipologie di voto. Per esempio, c'è il cosiddetto voto di appartenenza, quello che ci fa ascoltare solo chi vogliamo sentire; poi c'è il voto di opinione, quello c.d. analitico, molto più faticoso perchè impone di leggere i programmi o di scavare nella memoria e nella coscienza. Infine, c'è il voto irrazionale o emotivo, quello dei tempi moderni, più veloce e passionale, direi anche più superficiale se pensiamo al voto del Sud alla Lega, che ci ha sempre chiamati terroni, ladri e fannulloni.

Ma non voglio addentrarmi in discorsi troppo teorici e forse anche noiosi. Preferisco restare nel perimetro della competizione elettorale di un piccolo Comune come il nostro, dove ci si conosce tutti e dove contano molto le amicizie e le parentele. In queste realtà c'è anche il voto che potremmo definire affettivo, benchè spesso si confonda con quello per tornaconto personale.

Noi, come sostenitori della lista civica di Adone Pistolesi, abbiamo l’ambizione di voler stimolare e intercettare un voto consapevole, quello basato sulla riflessione che riguarda le prospettive del futuro di Bagnara. In tal senso, pensiamo che la famosa esperienza di cui si vantano i nostri competitor serva sicuramente, (se tradotta in competenze specifiche e non sia solo sterile anzianità), ma serve di più il senso civico, l’amore gratuito per la collettività, il coraggio di fare battaglie anche a costo della propria sicurezza, la ricerca spasmodica della giustizia sociale senza tuttavia aumentare le tasse o ricorrere a nuovi debiti che impegneranno le generazioni future, ammesso che ci siano, visto lo spopolamento di interi quartieri. Nessuno è nato "imparato", l'esperienza si acquisisce sul campo o si apprende da fonti attendibili e oneste.

Detto questo sul piano generale, voglio esprimere, più in particolare, quelli che secondo me, sono i motivi per cui votare la lista di Adone Pistolesi:

- Perchè Adone Pistolesi non avendo mai governato, da un lato non può elencare sedicenti meraviglie compiute, ma dall’altro non ha neanche responsabilità per danni alle casse comunali o per opere incompiute.

- Perchè il programma di Adone, sicuramente migliorabile, è il frutto di giorni e mesi di lavoro per renderlo il più possibile aderente alla realtà del nostro paese, ai bisogni della nostra gente e alla visione di futuro che lui e la squadra hanno in mente per Bagnara.

- Perchè Adone è stato educato dalla sua famiglia, al rispetto degli impegni, al rispetto della dignità delle persone, all’onestà, alla gentilezza e alla signorilità.

- Perchè Adone ha fatto, (con la Lista Rinascita per Bagnara), 5 anni di dura opposizione, studiando fascicoli, sacrificando tempo e famiglia, oltre che farsi nemici a destra e a manca per le battaglie in nome della coerenza e della correttezza.

- Perchè le componenti femminili della lista, da Santina Parrello ad Angela Randazzo, da Mimma Garoffolo a Mimma Laurendi, da Graziella Caratozzolo a Lia Ianni’, fino all’elegante e riservata Nancy Demetrio, sono una ricercata selezione di personalità di valore umano e professionale.

- Lo stesso dicasi per la componente maschile, da Rocco Salerno a Vincenzo Bagnato da Rocco Fedele, a Paolo Gramuglia a Stefano Cosentino, da Andrea Raneri a Franco Maiorana, da Giuseppe Cardona a Peppe Surace.

Ognuno di loro si è presentato sul sito web con frasi sincere e credibili. Tra di loro è stato chiaro fin dall’inizio quali sono i binari che guideranno l’eventuale governo del paese.

Fra di loro non ci saranno incomprensioni perchè c’è rispetto reciproco e tanta voglia di dimostrare che saranno capaci di gestire i finanziamenti che arriveranno, di garantire i servizi primari, di realizzare il programma dando priorità alle cose più urgenti, ma anche di governare l’ordinaria amministrazione e fare fronte con coraggio ed onore ad ogni imprevisto che si dovesse presentare.

Enza Barilà