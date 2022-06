SCILLA Il Consiglio di Stato accoglie l’appello dell’amministrazione Ciccone sul caso della concessione del castello Ruffo

CASTELLO SCILLAIl sindaco Pasquale Ciccone ha annunciato che il Consiglio di Stato ha accolto l’appello sulla relativa all’utilizzo dei locali del castello Ruffo. La rete d’imprese “Welcome to Scilla” aveva presentato due progetti per l’utilizzo e la valorizzazione del maniero, rispondendo a due bandi pubblicati nei mesi di marzo e luglio 2014 dalla Regione Calabria – Dipartimento n.11- settore n.4 e relativi ai fondi POR Calabria FESR 2007/2013. Al primo bando era stata ammessa al finanziamento ( quarta in graduatoria) per il contributo di 150.874,08 euro.

Al secondo bando era stata ammessa in quanto prima in graduatoria per il contributo di 40.092,00 euro, per un importo complessivo di 61.680,00 euro. Successivamentela “Welcome to Scilla” chiedeva sia alla Regione Calabria , sia all’amministrazione comunale di procedere all’assegnazione in uso del castello. Con delibera del consiglio comunale n.10/ 2013 era stato approvato il regolamento per la concessione dell’uso dei locali del castello. Con il provvedimento del 4 dicembre 2015 il Comune, riscontrando un atto di diffida rivolto dalla rete d’imprese, dichiarava l’insussistenza delle condizioni per affidare in concessione gli ambienti del castello perché non compatibili rispetto alle norme e condizioni contenute nel regolamento. La rete d’imprese impugnava il provvedimento dinanzi al Tar della Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria perché lamentava l’illegittimità. Il Comune di Scilla e la Regione Calabria si costituivano in giudizio. La prima sentenza che ha riconosciuto alla Welcome to Scilla <<un danno patrimoniale suscettibile di ristoro>> è stata impugnata in appello dal Comune che ne ha chiesto la riforma. <<Sarebbe stato estremamente facile- ha spiegato Ciccone- concedere il bene, accaparrarsi la benevolenza degli imprenditori interessati e non rischiare nulla.Invece la difesa del Castello come bene pubblico, ha portato me e gli amministratori del tempo a scegliere la strada più difficile nell'interesse della collettività>>.

Tina Ferrera