BAGNARA CALABRA Amministrative: i social protagonisti della campagna elettorale, ma ora serve un vero dibattito politico

BAGNARA In questa prima fase di campagna elettorale sono stati social ad essere protagonisti di un confronto che non ha mancato di alimentare discussioni accese e a volte anche polemiche sfociate in offese gratuite e sensa alcun senso.

Nel calderone social ci finisce di tutto. Dai programmi elettorali alle boutade, dalle offese alle proposte di iniziative che, se solo in parte realizzate, i cittadini di Bagnara dopo il 12 giugno stenteranno a riconoscere il loro paese. Serve maggiore serenità e tranquillità, e magari un confronto tra i due candidati che spieghino ai cittadini che tipo di paese hanno in mente, e sulla loro idea di sviluppo che, necessariamente, deve guardare al futuro. La migliore classe dirigente non è quella che si occupa di amministrare il paese, ma è quella che lascia a chi subentra una buona base da cui ripartire, magari completando il percorso di chi l'ha preceduto.

I leader dei due schiaramenti dicano cosa deve diventare Bagnara. Un paese turistico? residenziale? che guarda ai giovani? Che cerchi di rianimare in qualche modo l'asfittica economia locale? E il patrimonio artistico e architettonico che ruolo gioca in tutto questo? Il sociale, la pesca e l'agricoltura, i servizi essenziali. Ecco, basta però con le enunciazioni, con gli slogan, e sopratutto con le offese che avvelenano il clima, e che potrebbero fin da adesso condizionare il post elezioni. Servirà l'aiuto di tutti, di vincitori e vinti, e magari anche di chi non è voluto o potuto scendere in campo. Bagnara ha bisogno di classe dirigente, forse questa è la vera sfida di chi vincerà le elezioni. Lavorare alla formazione di una classe dirigente che sia in grado di gestire il paese non solo dal punto di vista politico, ma soprattutto economico, sociale e culturale. Gli uomini guida su cui ha puntato il paese negli anni passati non ci sono più, i giovani vanno via, ma chi resta ha l'obbligo morale di provare a cambiare le cose. Serve formazione, a tutti i livelli. Servono competenze, basta con le improvvisazioni. Serve rispetto, e capacità di rapportarsi con i cittadini.

Ai candidati a Sindaco l'onere, tra le tante incombenze che hanno, di utilizzare questa ultima parte di campagna elettorale per spiegare al paese la loro idea, i loro progetti, e su come concretamente intendono realizzare quanto da loro proposto. Ai candidati consiglieri la raccomandazione, una volta eletti, di non dimenticare i loro elettori, i quartieri di provenienza, e le istanze dei più deboli. Buona campagna elettorale, arriverà il 13 giugno, e per chi ama questo paese ci sarà da lavorare, con qualunque ruolo, incarico, o postazione occupata.

Carmelo Tripodi