BAGNARA Manifesti informativi fatti affiggere dall'Amministrazione Comunale, Frosina: "saranno tempestivamente oscurati"

Gregrio Frosina "Questa Amministrazione ha tempestivamente dato disposizione di provvedere all'oscuramento dei manifesti pubblicati". Con queste parole il sindaco Gregorio Frosina chiude una polemica che rischiava di diventare pericolosa per la Giunta Comunale, dopo che Adone Pistolesi ha minacciato di denunciare alle autorità competenti il manifesto affisso in paese per pubblicizzare quanto fatto in questi cinque anni di legislatura.

"Facendo salve le naturali strumentalizzazioni - queste le parole del primo cittadino in risposta alla lettera aperta di Pistolesi, che continua - si intende evidenziare l'assoluta buona fede che ha animato questa Amministrazione nel promuovere l'iniziativa di rendere pubblica l'attività svolta meramente per un avvertito dovere civico ai nostri concittadini, a fine mandato elettivo, in concomitanza con l'adozione del Bilancio di fine mandato, scevra da qualsiasi sottesa alla finalità, men che meno dalla remota volontà di favorire quella lista o l'altra".

Frosina sottolinea che l'Amministrazione comunale "mossa dai medesimi intenti che hanno caretterizzato la propria attività, informati al rigido e inderogabile rispetto delle norme dell'Ordinamento, e cosciente che l'ossequio delle stesse rappresenti ancor prima di un obbligo di legge, un valore che deve permeare l'agire di ogni cittadino". Da qui la decisione di oscurare i manifesti con la comunicazione inviata allo stesso Pistolesi.

Red