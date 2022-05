Pistolesi scrive al Sindaco: "Manifesti fatti affiggere in paese violano le norme previste dalle legge. Pronto a denunciare se non saranno rimossi"

Adone Pistolesi BAGNARA CALABRA - Lettera aperta al Sindaco.

Il manifesto fatto affiggere e pubblicato in data 26 Maggio dall’Amministrazione Comunale di Bagnara Calabra viola le norme previste dalla legge 22 Febbraio 2000, n. 28 che regolamenta le "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica".

L’articolo 9 comma 1 della legge sopra citata così disciplina la comunicazione istituzionale e gli obblighi di informazione:

“dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.”

I membri dell’attuale amministrazione in carica sono tutti candidati, fatta eccezione per il Sindaco, nella lista elettorale guidata dall’attuale Vice Sindaco. Quindi è evidente come l’amministrazione comunale in carica con il manifesto affisso, svolga attività politica di parte.

Avremo modo di smontare il contenuto del manifesto nel corso della campagna elettorale, pur rilevando, oggettivamente, come siano i fatti stessi e la realtà quotidiana non certo esaltante che vivono i cittadini di Bagnara, a smentire le affermazioni degli amministratori.

Basti pensare che con le tasse al massimo delle aliquote vengono forniti servizi (scolastici, sanitari ed essenziali in generale) al minimo dell’efficienza. Ci piace anche sottolineare come le attuali aliquote siano figlie del dissesto finanziario delle casse comunali causato dagli attuali alleati degli amministratori in carica.

Ma oggi ci tocca segnalare la violazione di una norma di legge da parte dei nostri amministratori che è frutto o dell’ignoranza delle norme o di una proterva arroganza che pensa di poter utilizzare la cosa pubblica ai propri fini personali.

Altro che esperienza, saggezza e conoscenza così decantata nei comizi elettorali.

Invitiamo pertanto il Sindaco ancora in carica, per l’ordinaria amministrazione, a voler di propria iniziativa emettere un comunicato di scuse alla cittadinanza e nello stesso tempo far rimuovere i manifesti entro la giornata di oggi. In assenza di questi comportamenti saremo costretti, nostro malgrado, a segnalare l’irregolarità alle autorità competenti per l’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

In fede

Adone Pistolesi

Consigliere comunale

Candidato a Sindaco Lista Civica "INSIEME PER UN FUTURO"

ADONE PISTOLESI SINDACO BAGNARA CALABRA