Nuovo Ospedale della Piana, Mattiani: "sede Palmi, senza se e senza ma"

Dopo l’approvazione della perizia di variante (ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 163/2006) “Piano di Caratterizzazione”, giusto decreto dirigenziale del 21.04.2022, la sottoscrizione in pari data dell'atto di sottomissione da parte del Concessionario e l’espletamento degli adempimenti volti a qualificare i soggetti esecutori ai sensi del Protocollo di Legalità, in data odierna si è provveduto alla consegna dei lavori. Nelle prossime ore l'inizio dei lavori con le preliminari operazioni di sfalcio sul terreno.

Un altro adempimento importante che fa seguito, in rapida successione, a quelli già espletati sino a poche settimane addietro. Con la nostra presenza a Palmi sul sito del Nuovo Ospedale della Piana, la Regione Calabria intende ribadire ed esprimere ancora una volta la sua forte attenzione verso i problemi del territorio e, nello specifico, verso la sanità. Vogliamo dire ai calabresi, ai reggini, ai cittadini della Piana di Gioia Tauro e ai palmesi, che non ripeteremo gli errori che altri hanno commesso in passato e quanto si sta facendo in così poco tempo ne è la riprova. Riteniamo intollerabile che in 14 anni non si sia riusciti a giungere alla posa della prima pietra di una così importante struttura sanitaria.

La desertificazione sanitaria che la nostra terra ha dovuto subire in questi anni, non può più essere sopportata e la politica è chiamata ad assumersi le proprie responsabilità come non mai. Ed è quello che questo nuovo Governo Regionale sta facendo sin dal suo insediamento, sebbene le emergenze da affrontare siano tante e diffuse. Siamo qui , saremo presenti.

All’impresa esecutrice chiediamo di fare presto e di fare il possibile per ultimare i lavori in anticipo rispetto ai tempi previsti. Continueremo a dare costante supporto ai nostri tecnici regionali, affinché continuino ad imprimere quel cambio di passo che abbiamo chiesto loro e che è già nei fatti. Con il Presidente Occhiuto e con tutti gli altri Consiglieri di Maggioranza, siamo già a lavoro da tempo per portare a termine l’iter nel minor tempo possibile. L’obiettivo è uno, e deve essere comune a tutti: la costruzione del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro con sede a Palmi senza se e senza ma. Uniti riusciremo a farcela!