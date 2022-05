Erosione costiera a Cannitelo, Imbesi: arrivato decreto Regione Calabria

Imbesi Dopo tanto e costante impegno un'ottima notizia per Cannitello. Con soddisfazione comunico che da qualche giorno la Regione Calabria ha trasmesso il decreto di assegnazione relativo alle 400mila euro che da qualche mese attendevamo al comune. I lavori dovranno essere assegnati entro fine 2022, pena la decadenza degli stessi fondi.

Adesso occorre più che mai, far fronte comune, lavorando al fianco dell'ufficio tecnico comunale e dei commissari per poter portare a compimento al più presto il progetto di ripascimento alla foce dello Zagarella condiviso con il comitato erosione costa Cannitello, che avevamo approvato con delibera di giunta n. 79 del 17 Giugno 2021.

Mi farò ancora promotore di un incontro nei prossimi giorni tra i commissari, il nostro ufficio tecnico ed i rappresentanti delle associazioni di Cannitello interessate al tema, per condividere il percorso che porterà ai lavori da realizzare.

Prosegue in parallelo l'iter presso la città Metropolitana per l'intervento da 1,8mln di euro, presso gli uffici reggini qualche giorno fa il dirigente mi ha comunicato che si sta rispettando il cronoprogramma dell'intervento, aspettiamo fiduciosi di poter conoscere a breve il progetto definitivo da realizzare. Anche se non nel breve periodo, la costanza nel lavoro porta sempre risultati, un passo alla volta arriveremo ad un intervento serio per salvare la costa di Cannitello.