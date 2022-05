Visita del Principe di Monaco a Cittanova in Ottobre: nota stampa del movimento "Viva Cittanova"

Chiesa Citt NON FATEVI INGANNARE!

Cari concittadini,

l’annuncio della visita del Principe Alberto di Monaco a Cittanova, non deve trarvi in inganno.

Si tratta, infatti, dell’ennesimo COLPO DI TEATRO messo in scena dal Sindaco Cosentino il quale, dopo essersi recato a Montecarlo A SPESE DEI CITTANOVESI, ha comunicato trionfalmente la visita in autunno del Principe di Monaco al solo fine di sviare l’opinione pubblica dalla gravissima situazione economica e sociale in cui è precipitata Cittanova.

Perché ciascuno di voi abbia contezza del disastro amministrativo posto in essere dal Sindaco e dalla sua maggioranza, riteniamo doveroso aggiornarvi, in primo luogo, in merito alla sinistrata condizione economica del nostro Comune.

Con DELIBERAZIONE N° 52 DEL 29 APRILE 2022, la Giunta Comunale ha approvato il BILANCIO CONSUNTIVO 2021 che certifica un disavanzo di amministrazione di EURO -3.786.178,03, peggiore rispetto all’anno precedente, con una perdita di esercizio relativa al solo anno 2021 di EURO -815.697,88 da ripianarsi per legge nei prossimi tre anni.

Per far fronte a tali debiti, il Comune nel prossimo triennio dovrà, da un lato, incrementare le entrate e, dall’altro, ridurre le spese; ciò comporterà, inevitabilmente, un aumento delle già esose imposte comunali a carico dei cittadini, oltre che una riduzione della qualità dei servizi forniti alla collettività.

Inoltre, il consuntivo 2021 registra il FONDO DI CASSA pari ad EURO 0 (ZERO)!

Ciò significa che il nostro Comune, non avendo liquidità disponibile, per far fronte alle spese deve farsi anticipare i soldi dal Tesoriere (Banca BPER) che, ovviamente, li concede pretendendo gli interessi: in questo modo si instaura un circolo vizioso che produce DEBITI su DEBITI.

La situazione dei conti comunali continua, dunque, ad essere assai preoccupante; è evidente che con un bilancio così precario, l’Amministrazione non sarà in grado di affrontare gli innumerevoli problemi che affliggono Cittanova, a cominciare dalla CARENZA IDRICA che, in assenza di interventi strutturali mai programmati, purtroppo si ripresenterà puntuale con l’avvento prossimo dell’estate.

Purtroppo, la gestione della pubblica amministrazione da parte della Giunta Cosentino è fallimentare: Cittanova è completamente isolata dal resto della Piana, prosegue senza sosta la spoliazione di uffici e servizi pubblici (filiale BPER di Piazza Garibaldi, Centro Prenotazione Ospedale solo per fare alcuni esempi), interi quartieri periferici sono in stato di abbandono e si caratterizzano per i “lampioni tranciati”, le erbacce diffuse ed il manto stradale dissestato.

Senza dimenticare il silenzio e l’inerzia dell’Amministrazione Comunale sulla chiusura a tempo indeterminato della strada che porta a Zomaro, sulle pessime condizioni delle altre arterie provinciali di collegamento con Taurianova e Rizziconi, sulle azioni eventualmente intraprese per intercettare i finanziamenti del PNRR.

L’operato del Sindaco Cosentino e della sua maggioranza merita di essere censurato: credono di prendere in giro i cittadini pensando di camuffare con bugie e favole il loro fallimento.

È ora di finirla e, se non si è capaci, è ora di andare a casa, evitando ulteriori danni alla città ed ai suoi cittadini, che non sopportano più le chiacchiere di un Sindaco che non ascolta nessuno e rifiuta qualsiasi forma di collaborazione.



IL MOVIMENTO

VIVA CITTANOVA VIVA