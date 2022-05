SCILLA Iniziati i lavori di ristrutturazione negli spogliatoi a Ieracari

ciccone Il sindaco Pasquale Ciccone ha annunciato l'inizio dei lavori degli spogliatoi del campo sportivo di Ieracari. A Marzo 2020 La Commissione Strardinaria aveva ottenuto un finanziamento di 83mila euro dal ministero dal ministero dell'Interno per i lavori di messa in sicurezza degli spogliatoi del campo.

La struttura è sempre stata sotto la lente d'ingrandimento delle associazioni sportive lcali che negli anni passati l'hanno utilizzata a singhiozzo e poi sono stati costretti a rivolgersi presso altre strutture fuori Scilla. Negli anni passati lo stadio è stato oggetto anche di lavori di recinzione della gradinata. <<Siamo riusciti a iniziare i lavori per la ristrutturazione degli spogliatoi - ha detto Ciccone - e a realizzare il progetto definitivo per la riqualificazione delmanto erboso. Ovviamente con grande esborso economico. Oggi siamo contenti perchè anche se le nostre squadre hanno dvuto emigrare in campi fuori Scilla i primi risultati incoraggianti arrivano>>. Il primo cittadino ha ringraziato i giovani che hanno continuato con tenacia ad impegnarsi con ottimi risultati.

<<Noi - ha concluso Pasquale Ciccone - stiamo facendo la nostra parte per fare tornare i nostri giovani a giocare nel nostro Paese>>.

t.f.