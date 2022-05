Laganadi (RC), il Sindaco Spadaro: “Completiamo l’opera, abbiamo tanti progetti. No alla rassegnazione”

sindacoSpadaro“Guardare al futuro con occhi trasparenti e per dovere di coerenza”. Sono questi, tra gli altri, i motivi che hanno spinto il Sindaco di Laganadi, Michele Spadaro, a ricandidarsi alle prossime elezioni Amministrative che si terranno a giugno e che interessano il piccolo centro aspromontano.

Spadaro, che guiderà la lista “Impegno Comune per Laganadi” vuole continuare a percorrere la strada intrapresa nel 2017 con dedizione, dinamismo ed entusiasmo che tanti risultati ha portato in favore della sua comunità.

“Mi ripresento con la mia storia, personale e professionale, con l’impegno e la passione che hanno contraddistinto ogni mio percorso ed ogni azione amministrativa avviata e portata a termine in questi anni alla guida del mio paese” dice il sindaco.

“Lo faccio perché sento forte la responsabilità della mia generazione nei confronti dei giovani ai quali dobbiamo lasciare in eredità un posto migliore. Voglio farlo per tutti quei ragazzi costretti ad andare via e per tutte le loro famiglie che accettano l’idea di doverli abbandonare per farli crescere e realizzarsi al meglio. Non dobbiamo rassegnarci a perdere le speranze ma ricominciare a costruire le fondamenta che consentiranno ai nostri figli di avere l’opportunità di restare qui, se è questo il loro desiderio”.

E continua: “Lo faccio dopo aver ricevuto un grande incoraggiamento da parte di tutti coloro che mi circondano. Abbiamo tanto da fare ancora, sappiamo come agire e crediamo di avere gli strumenti e l’esperienza per essere utili alla collettività”.

“Quello fatto in questi anni è un percorso di squadra, in cui ogni cosa è divenuta possibile grazie all’impegno quotidiano di tutti. Grazie alla costanza ed alla perseveranza di cittadini e famiglie, di consiglieri e dipendenti che mi hanno accompagnato. Gente che vive il paese, che è legata a queste strade e che ama il proprio territorio, e che fa in modo di superare le difficoltà. Grazie a tutti loro, da soli non si raggiunge nessun risultato”.

Ma se molto è già stato fatto, altro è ancora in cantiere.



“Il nostro era un programma di rilancio a lungo termine. Ai tanti obiettivi raggiunti e risultati conquistati, ai finanziamenti ottenuti (mai così importanti prima nella storia di Laganadi) si alternano progetti per i quali abbiamo molto lavorato in questi primi cinque anni e che daranno i loro frutti nei prossimi. Numerosi sono i lavori pubblici in corso d’opera e altri in fase di avvio, anche grazie ai fondi del PNRR, che al termine daranno un nuovo volto al nostro Comune” conclude Michele Spadaro.

La squadra della lista “Impegno Comune per Laganadi”:

DOMENICO CALARCO

FRANCESCO CARTELLA’

GIUSEPPE D’AGOSTINO

ROSARIO D’AGOSTINO

DOMENICO FOTI

SANTO GAETANO

FRANCESCA ROSETTA MORABITO IN PRIOLO

MARIA STEFANIA POLIMENI

DOMENICO PRINCI

PIETRO SACCA’