Saccomanno (Lega): Villa San Giovanni, presentato candidato a Sindaco Santoro e candidate Lega Porpiglia e Calderone

Foto gruppo Santoro Presentazione del candidato a sindaco Marco Santoro a Villa San Giovanni dinnanzi ad una numerosa platea di sostenitori, che ha ringraziato i partiti del centrodestra che lo hanno indicato e voluto e precisando che metterà a disposizione della comunità tutte le sue forze per rendere la città fruibile e consentite una crescita sostenibile, specialmente valorizzando quello che è stato fatto e quello che si potrà fare con le risorse in arrivo.

All’iniziativa erano presenti diversi sindaci del circondario e i rappresentanti dei partiti locali e non, come l’On. Francesco Cannizzaro, responsabile provinciale di Forza Italia, Franco Recupero, responsabile provinciale della Lega e, infine, l’avv. Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega, che ha così commentato l’evento: Marco Santoro è un’ottima persona e un ottimo professionista, che saprà modellare positivamente la città di Villa San Giovanni e, comunque, è stato molto importante che in questa città il centrodestra sia unito e, quindi, si prepari alla vittoria finale. La Lega ha messo in campo le migliori figure del partito candidando Francesca Porpiglia e Stefania Calderone. Due giovani donne con tanto entusiaso ed esperienza che sapranno dare un forte contributo sia alla vittoria finale che alla successiva gestione della città.