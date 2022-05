BAGNARA CALABRA Franco Triulcio su scelta Frosina di votare Mario Romeo: "esterefatto, ha smentito in 5 minuti 50 anni di politica"

Franco TriulcioLa scelta dei due assessori uscenti, umanamente comprensibile, è politicamente inaccettabile.

Dopo la presa di posizione del nostro Sindaco in carica a favore della Lista di Mario Romeo, in dissenso con la linea politica voluta dal Direttivo di Bagnara e dai responsabili Provinciali e Regionali del PD, sento il dovere di manifestare il mio pensiero sull'argomento, convinto di poter interpretare anche il pensiero degli altri iscritti e simpatizzanti del Partito.

Prima di tutto ribadisco la mia stima e lealtà nei confronti di Gregorio Frosina, così come dichiarato in una recente intervista. Ribadisco i suoi meriti per quanto riguarda l'onestà e lo spirito di sacrificio. Ribadisco che fino a ieri, Gregorio personificava il PD a Bagnara, o meglio, la storia della Sinistra a Bagnara. Ma in politica, dove tutto è possibile, le cose possono anche cambiare. Siamo ormai abituati al cambio di casacca a tutti i livelli, dal basso fino in Parlamento. Quello che ci ha lasciato stupiti, a proposito di Gregorio, è la modalità con cui si è voluto esporre pubblicamente, essendo la prima volta che prende una posizione così netta e spero sofferta. Ci aveva abituati alla moderazione e alla mediazione.

Ma smentire in 5 minuti 50 anni di cammino politico a fianco di esponenti politici opposti, ci ha lasciati esterrefatti. Le recenti vicende interne al Circolo di Bagnara sono destinate a lasciare traccia anche sul piano personale. La scelta dei due assessori uscenti, umanamente comprensibile, è politicamente inaccettabile, ma ognuno si assume la propria responsabilità e darà spiegazioni ai propri elettori. Per Gregorio pensavo fosse diverso. Pensavo ad un appoggio elettorale più discreto, umanamente più comprensibile come per gli altri due. Invece se ha deciso di fare questo exploit, avrà avuto i suoi buoni motivi. Ognuno sarà libero di dare la propria interpretazione a questo gesto. Noi restiamo del parere che ci sono valori che non si possono rinnegare per rispetto di se stessi e degli altri.

Franco Triulcio Segretario partito Democratico Bagnara Calabra