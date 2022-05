BAGNARA CALABRA Elezioni comunali, Frosina: "sto con Mario Romeo, anche se sicuramente mi sospenderanno dal partito"

Oriana - Frosina - Romeo - Cannizzaro - Gelardi Se mai ci fossero stati dubbi sulle scelte del Sindaco in vista delle elezioni del 12 giugno prossimo oggi pomeriggio Gregorio Frosina, con l'intervento all'inaugurazione della sede della lista "La Bagnara che VogliAmo", ha chiarito con la tranquillità e la schiettezza che lo contraddistinge la propria posizione.

Arriva il sostegno politico ed elettorale per Mario Romeo, non solo con la presenza in sede del maggiore esponente cittadino del Partito Democratico, ma le sue parole sigillano un rapporto che dura ormai da più di dieci anni. <<Saprete certamente - ha esordito Frosina nel suo intervento - che ho avuto problemi con il mio partito, sicuramente mi sospenderanno, perchè ho detto a Mario Romeo che lo avrei appoggiato e sostenuto in questa campagna elettorale. Secondo me è la persona giusta per queste elezioni e per fare il Sindaco di Bagnara con onestà e con correttezza. Accanto a lui - ha aggiunto - ci sono due esponenti del Partito Democratico che fanno parte della Giunta comunale uscente, Francesco Oliverio e Felice Maceri>>. Gli applausi, e successivamente le parole dell'On. Cannizzaro, che ha invitato Frosina a entrare in Forza Italia, hanno suggellato un'intesa che farà molto discutere nei prossimi giorni, e che sicuramente sarà uno degli argomenti principali della campagna elettorale.

