SAN ROBERTO Approvato il rendiconto di bilancio 2021. Forgione subentra a Sapone

Il Consiglio Comunale di San Roberto Si è tenuto il Consiglio Comunale di San Roberto per l’approvazione del rendiconto di bilancio 2021. Il nuovo dirigente del settore, il dott. Cosimo Forgione subentrato al ragioniere Antonino Sapone, ha relazionato innanzi ai Consiglieri della maggioranza e della minoranza il rispetto degli equilibri contabili mantenuto dall’Ente, documento poi approvato all’unanimità.

Grazie all’assenza di ricorso ad anticipi di liquidità ed una oculata politica di accantonamenti, San Roberto si conferma anche quest’anno come uno dei Comuni virtuosi nell’area metropolitana di Reggio Calabria. Il sindaco Antonino Micari ha espresso soddisfazione per la situazione finanziaria sanrobertese, augurando il finanziamento di alcuni importanti progetti in fase di elaborazione. Il capogruppo della minoranza Biagio Principato ha arricchito il dibattito con delle proposte per migliorare l’efficienza e l’efficacia della riscossione dei tributi, così da contribuire a migliorare ulteriormente i bilanci sanrobertesi.