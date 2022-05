BAGNARA CALABRA Elezioni amministrative del 12 giugno, Pistolesi: "in campo per dare un futuro al paese"

Adone Pistolesi - Insieme per un Futuro

Ancora pochi giorni e anche per Adone Pistolesi comincerà la campagna elettorale. Messa a punto la lista è il momento di sistemare le carte, raccogliere le firme, e cominciare a parlare di idee, programmi, ed obiettivi. In questa intervista il candidato a sindaco di "Insieme per un Futuro" ripercorre le tappe di cinque anni di attività politica amministrativa e si propone per la guida del paese.