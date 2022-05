Comunicato Capogruppo Fratelli d’Italia Comune Gioia Tauro Francesca Frachea su incontro con Occhiuto su termovalorizzatore

Occhiuto e FracheaAll’incontro con il Governatore della Calabria, tenutosi due giorni fa, per discutere dell’importante questione del raddoppio del termovalorizzatore, ha partecipato anche la minoranza, da me rappresentata. Sono intervenuta per esporre al Governatore le perplessità dei nostri cittadini, sfiduciati dalla concentrazione sul nostro territorio di ecomostri (discarica Marrella, depuratore Iam, termovalorizzatore), senza che vi sia mai stato il giusto supporto da parte della Regione.

Questo “ammassamento” di impianti a notevole impatto ambientale unito ai clamorosi scippi di importanti servizi subiti nel corso degli anni dalla città, da ultimo quello dell’Ospedale Giovanni XXIII, acuisce la sensazione di assoluto abbandono da parte dell’ente regionale. Ho espresso, quindi, la comprensibile diffidenza della comunità nei confronti del preannunciato “raddoppio”, in relazione al quale esigiamo totale chiarezza.

Al termine dell’incontro, conclusosi con un formale impegno del Governatore di totale apertura al dialogo con le istituzioni comunali, ho avuto modo di soffermarmi con lo stesso, per fargli presente che il mio gruppo (FdI) insieme al consigliere Richichi aveva già intrapreso un proficuo rapporto con il precedente assessore regionale all’ambiente per velocizzare la bonifica della discarica Marrella e che reputiamo fondamentale non abbassare l’attenzione su questa bomba ecologica con cui la città è ancora costretta a convivere.

Il Presidente mi ha dato ampie rassicurazioni sul punto, ma io e i miei colleghi continueremo ad occuparci di questi temi con il massimo impegno, come abbiamo fatto in questi tre anni.