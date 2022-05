SCILLA Installate sul lungomare tre pedane per disabili

pedane per disabili Sono state installate tre pedane per i diversamente abili nel marciapiede del lungomare cittadino. < >.

L'installazione delle pedane nel marciapiede del lungomare è un piccolo traguardo raggiunto anche dai familiari delle persone disabili che più volte hanno sollecitato le autorità sulla questione. Anche l'associazione "Specialmente preziosi Scilla" composta da famiglie con persone disabili per tutelare i più deboli è intervenuta. <<Ricordiamo - ha detto la presidente Barbara Bombara - a tutti i cittadini, e non soltanto di Scilla, che per utilizzare lo scivolo la persona con disabilità dovrebbe non trovare di fronte un'autovettura, un motorino o un monopattino parcheggiato. Ognuno faccia la propria parte. Non si occupano i posti riservati alle persone con disabilità, anche se in possesso del tagliandino di un parente disabile che è rimasto a casa. Si rispettino gli accessi e si usi il cervello mettendosi nei panni del prossimo>>.

Tina Ferrera