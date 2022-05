BAGNARA CALABRA Scuola, lavori plesso Paolotti: polemiche e precisazioni sul mancato finanziamento

l Franc E' polemica a Bagnara Calabra sul mancato finanziamento, a valere sui fondi del PNRR - “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, che riguarda la demolizione e ricostruzione della scuola di via Paolotti, per un importo di tre milioni di euro. A dare fuoco alle polveri è stato nella serata di ieri Adone Pistolesi che, con un post sui social, ha pubblicato la graduatoria finale relativa al bando.

<<In ordine cronologico il primo fallimento in uscita, ed è solo il primo - ha scritto Pistolesi -. Dopo aver rinunciato all’investimento fatto anni prima per partecipare al bando (la tanto pompata partecipazione al Bando per le scuole), nel particolare del presso Paolotti di Porelli, notizia che la proposta non è stata ammessa al finanziamento. Tutta la parata elettorale che stanno facendo inizia a far vedere i primi frutti amari>>.

Stamattina costaviolanews.it ha sentito in merito l'assessore ai lavori pubblici Francesco Oliverio. (Red)