BAGNARA CALABRA Elezioni amministrative del 12 giugno: L' Associazione Socialista Francesco Zoccali scende in campo a sostegno di Adone Pistolesi

Partito Socialista Italiano<<L’Associazione Socialista Francesco Zoccali, accogliendo l’invito rivoltole, ha incontrato nei giorni scorsi il candidato Sindaco Adone Pistolesi per verificare le possibilità di una collaborazione nella imminente tornata amministrativa. L’Associazione, pur declinando l’invito ad una partecipazione diretta ha assicurato a Pistolesi il proprio impegno a sostegno della sua lista, ed, in essa, dei candidati che riterrà più in sintonia con gli ideali del riformismo socialista.

L’ Associazione ha tenuto a sottolineare che, in tale prospettiva, porrà in essere tutte le iniziative necessarie all’affermazione della lista; anche per contrastare disegni di agglomerati elettorali eterogenei e opposti, venuti in essere per conquistare, con qualunque formula, il governo della cittadina. Il candidato sindaco ha ringraziato l’Associazione per avere accettato l’invito e per avere assicurato il proprio impegno sottolineandone i caratteri di serietà e qualità che lo hanno sempre connotato. Le parti hanno concluso l’incontro, da entrambe ritenuto estremamente positivo, concordando che, nel prosieguo, verranno fissate forme stabili di confronto e collaborazione per l’attuazione degli interventi politici e programmatici necessari a garantire il miglior soddisfacimento del superiore interesse della cittadina e dei suoi abitanti.>>

Inizia da ora l’impegno diretto dell’Associazione nella campagna elettorale nella quale sarà fatto tutto che sarà necessario per arrivare alla vittoria finale. L’Associazione chiama all’impegno tutti i socialisti e quanti le hanno da sempre dimostrato simpatia e vicinanza, segnalando l’importanza che l’appuntamento elettorale riveste anche per il proprio futuro.

Riceviamo e pubbl