BAGNARA CALABRA Elezioni amministrative, Articolo Uno invita le forze progressiste a unirsi a sostegno di Adone Pistolesi

art unoIl Circolo di Articolo Uno – MDP di Bagnara Calabra in concomitanza con le elezioni amministrative che si svolgeranno in Bagnara Calabra il 12 giugno 2022, invita le forze progressiste ad unirsi a sostegno della candidatura a sindaco di Adone Pistolesi, unica alternativa alla lista di centrodestra targata Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

Ricordiamo che l’unione dei partiti dell’area di centrosinistra è stata indicata ed auspicata dai segretari nazionali Enrico Letta e Roberto Speranza, ribadita anche durante il congresso nazionale di Articolo Uno. Siamo certi nel buon senso delle parti in causa che non potranno aderire a liste espressione di centrodestra. Cogliamo l’occasione per porgere i nostri saluti a tutte le compagne ed i compagni che non accetterebbero e non capirebbero eventuali comportamenti dissimili da parte del centrosinistra bagnarese.